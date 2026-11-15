Andalucía pide al Gobierno soluciones diplomáticas para conseguir un nuevo acuerdo pesquero entre UE y Mauritania

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco interviene en un acto. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado que no haya podido alcanzarse el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania antes de que expire el actual, este domingo 15 de noviembre, motivo por el que ha pedido al Gobierno que despliegue todas sus herramientas diplomáticas para conseguir que se flexibilicen las posturas y que se vuelva a un nuevo acuerdo.

En una atención a los medios en Vélez-Rubio (Almería), el consejero ha reivindicado que se trata de un caladero "fundamental para el trabajo de miles de familias", tanto en la provincia de Huelva, Cádiz y en Sevilla, ya que, según ha explicado, "directa o indirectamente, o bien se embarcan para faenar en esas aguas o bien trabajan en los puertos donde llega la mercancía y tiene que ser elaborada".

"Es una malísima noticia el cierre de ese acuerdo, una malísima noticia que nuestros pescadores ya no puedan estar trabajando allí", ha trasladado Fernández-Pacheco, además de que ha insistido tanto a las instituciones europeas como al Ministerio, dependientes del Gobierno de España, "a que se sienten a negociar con Mauritania y que consigan un acuerdo lo antes posible".