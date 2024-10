Abierto hasta el 15 de noviembre en Santisteban del Puerto (Jaén) el plazo de la Bienal de Escultura Jacinto Higueras

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo para la presentación de obras a la XXXII Bienal de Escultura Jacinto Higueras, que organiza el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén), está abierto hasta el próximo día 15 de noviembre.

Pueden optar escultores españoles o extranjeros, sin condicionamientos de tema, estilo o escuela, a excepción del ganador del primer premio en la convocatoria anterior, según recogen las bases de este certamen, consultadas por Europa Press.

Las obras se realizarán en materia definitiva y, dirigidas a la Bienal de Escultura Jacinto Higueras, se enviarán a la dirección del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Plaza Mayor, 15 - Esteban Solís, 5; 23250) del citado municipio. Deben ir acompañadas de una ficha en la que conste su título, así como el nombre y los datos de contacto del artista

El certamen, que cuenta con la colaboración de la Diputación jiennense, establece dos galardones. El primer premio está dotado con trofeo diseñado por Jacinto Higueras Cátedra, hijo del escultor, y 6.000 euros; mientras que el segundo premio consiste en trofeo y 3.600. A ellos se suma el premio del público, dotado con medalla.

En caso de que ninguna de las obras, a juicio del jurado, alcanzaran calidades para merecerlos, podrán ser declarados desiertos y sus dotaciones incrementarían los de la convocatoria siguiente.

Las dos piezas galardonadas quedarán en propiedad del Museo de Escultura Jacinto Higueras, mientras que las no premiadas podrán ser retiradas por sus autores en un plazo no superior los dos meses tras el fallo y, en caso de no serlo, supondrá su renuncia y pasarán a propiedad del museo. El jurado dará a conocer su fallo el 23 de noviembre y el día 30 del mismo mes está prevista la entrega de premios.

GRAN VINCULACIÓN CON SU PUEBLO NATAL

Jacinto Higueras Fuentes (Santisteban del Puerto, 1877 - Madrid, 1954) consiguió un gran éxito internacional como escultor en la primera mitad del siglo XX gracias a su valía como artista y a su fuerza de voluntad. Su obra pertenece al estilo realista, con temáticas que van desde el retrato a la imaginería religiosa, pasando por los monumentos urbanos. Tiene esculturas repartidas por toda España y Europa.

El Monumento a las Batallas, el Cristo de la Buena Muerte y las esculturas de Bernabé Soriano, Almendros Aguilar y Bernardo López, en Jaén, son algunas de sus obras, como también San Juan de Dios (Madrid), Jesús Nazareno en Úbeda y en Pedro Abad, Cristo Yacente en Pamplona y en León, Jesús de la Pasión (Guadalajara) o el monumento funerario de Armando Palacios en Avilés.

Jacinto Higueras mantuvo siempre una gran vinculación con su pueblo natal, donde pasaba muchas temporadas junto a su familia y donde se puede disfrutar de muchas muestras de su arte. Por ello, a su muerte en 1954, la familia donó al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto toda la obra que guardaba en su taller, bocetos, previos...

En total una colección de más de 100 obras, con la que el Ayuntamiento dio forma al actual Museo de Escultura Jacinto Higueras, a través del que organiza el concurso. La primera edición se convocó en 1975 con periodicidad anual y a partir de 1992 se convirtió en bienal.

La organización señala la evolución del concurso en "su ya larga historia" y destaca la cuantía de los premios, que "redunda en la calidad de la colección que el museo completa" en cada edición y que "reúne lo mejor de la vanguardia nacional e internacional en lo que a escultura se refiere".

"Todo ello contribuye a que este certamen de escultura tenga hoy un nombre en el mundo del arte y que el Museo Jacinto Higueras y, por lo tanto, la provincia de Jaén pueda tener expuesta una extensa muestra de arte contemporáneo que se irá incrementando con dos piezas nuevas cada dos años", valora.

La obra 'El autista', de Manuel Moreno Espina (Bollullos Par del Condado, Huelva), ganó la pasada edición, a la que concurrieron 72 trabajos, mientras que 'La dama y el unicornio', del valenciano Alfredo Llorens García, fue merecedora del segundo premio.

Además, se otorgaron cuatro menciones honoríficas. Fueron para 'Dual', del madrileño José Manuel Martínez Pérez; 'Paola', de Iván Gómez Aparicio (Ávila); 'Introspectivo', de Miguel Cordero Romero (Sevilla), y 'Otra mirada', del malagueño Juan Vega Ortega. El premio del público recayó en 'Growing a mini fluffy cosmic garden', de Gemma Alpuente.