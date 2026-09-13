Abierto el plazo hasta el 7 de octubre para presentar candidaturas a los XX Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para tramitar las solicitudes de las candidaturas a los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca y los interesados en estos galardones tienen hasta el 7 de octubre para presentarse a la vigésima edición que organiza el Gobierno andaluz.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, estos premios reconocen la trayectoria profesional o la actividad desarrollada por parte de ciudadanos y entidades públicas y privadas en el ámbito hídrico, agrario, pesquero y del desarrollo rural.

De esta forma, la Junta busca distinguir iniciativas individuales, empresariales, asociativas o de carácter institucional que han destacado por su contribución a "mejorar la competitividad del sector primario y la industria agroalimentaria; así como a impulsar el crecimiento sostenible y el desarrollo económico y social de Andalucía".

En concreto, esta edición se convocan ocho modalidades entre las que se encuentran dos premios sectoriales ligados a la 'Agricultura' y la 'Pesca', respectivamente. Asimismo, también se otorgarán galardones al 'Impulso de la Calidad' en el ámbito agrícola, ganadero, pesquero o agroalimentario; a la 'Iniciativa Innovadora', para proyectos o actividades que potencian la innovación tecnológica, la digitalización y la investigación en los sectores agrario, agroalimentario, pesquero y acuícola; y a la 'Sostenibilidad', para "poner en valor el fomento del uso racional de los recursos naturales y la energía, la adopción de medidas de adaptación al cambio climático y la implantación de la economía circular y la bioeconomía".

También se convocan las modalidades 'Comunicación y Mundo Rural' para reconocer actuaciones de difusión relacionadas con el sector agroalimentario y pesquero; e 'Iniciativa de Mujeres', que destaca iniciativas de mujeres "que contribuyen a la diversificación de la actividad económica, promueven el emprendimiento femenino o avanzan en igualdad". Por último, con el galardón a la 'Eficiencia y Apuesta Hídrica' se destaca la trayectoria de personas y entidades que propician la innovación y la difusión de ideas, proyectos y tecnologías que suponen mejoras en el uso eficiente del agua.

En cuanto al medio de presentación de las candidaturas, este trámite puede llevarse a cabo tanto de forma presencial como por vía telemática. Los interesados en participar en la vigésima edición tienen más información en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural dedicado a estos galardones, 'https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/proc... ml'.