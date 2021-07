Accionistas minoritarios de Abengoa no aprueban la oferta de Terramar porque "no incluye un plan de viabilidad"

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sindicatura de accionistas minoritarios Abengoashares ha manifestado este martes que no aprueba la oferta presentada por TerraMar Capital LLC presentada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por varios motivos, entre otros que "no incluye un plan de viabilidad", por lo que es un mero "trasvase de fondos", de forma que "no se garantiza el pago a proveedores comerciales españoles y se prioriza a los acreedores financieros".

En un comunicado, los accionistas minoritarios exponen que el dinero inyectado por Terramar va directo a la compra de deudas a acreedores y pagar comisiones. Según su análisis, de los pretendidos 200 millones de euros que inyectaría Terramar, 60 millones van a la compra de deuda de acreedores financieros y 140 millones van a reembolsar los pasivos existentes de Abenewco1 y cubrir las comisiones y gastos de la transacción.

"En resumen, antes de la operación Abengoa debe 466 millones y después de la operación, la deuda aumentaría en 389 millones (140 Terramar + 249 SEPI), totalizando una deuda financiera post-operación de uno 855 millones de euros", afirman.

Abengoashares critica que la oferta "no incluye un plan de viabilidad ni de negocio, no explica qué va a pasar con la empresa, ni sus trabajadores, ni los proveedores comerciales españoles con los que quedan deudas pendientes", además de que "el cien por cien de la empresa" pasaría a manos extranjeras y el 3% que posee actualmente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quedaría reducido a cero.

El dinero de SEPI y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) "iría a un fondo buitre americano sin trayectoria industrial, a unos acreedores financieros ninguno de los cuales tributa en España, a pagos de comisiones de operaciones financieras y servicios", subrayan.

Así pues, consideran que la situación de la empresa después del rescate con dinero público "sería peor", debería 140 millones de euros más y su situación operativa seguiría siendo tensa. Además, 27 millones de euros irían a pagar consultoras y despachos que no han presentado las cuentas de Abengoa, ni de 2019 ni 2020.

El plan tampoco incluye a los 90.000 ahorradores españoles que sí tributan en España y que "han sido estafados por ocultación de información financiera de la empresa", agregan.

Por todo lo anterior, la sindicatura de accionistas minoritarios, que aglutina el 20% del capital social y es el máximo accionista, se opone frontalmente y rechaza la oferta, "por favorecer claramente los intereses de un fondo buitre americano y acreedores financieros extranjeros, abandonando a suerte a la empresa, trabajadores y proveedores, y poner en riesgo más de 249 millones de euros de dinero público, y dar garantías por 300 millones más en forma de avales".

OFERTA DE TERRAMAR

Este lunes TerraMar ha actualizado su oferta vinculante para inyectar 200 millones de euros para el rescate de Abenewco 1, sociedad a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, en la que se compromete a adelantar una financiación de 60 millones de euros --35 en primer lugar y 25 en una segunda fase-- si se logra el visto bueno de los acreedores financieros al acuerdo de reestructuración en septiembre.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abenewco 1 ha recibido una actualización de la oferta vinculante, sometida a determinadas condiciones, por parte de TerraMar Capital LLC, "cuya finalidad es ajustar la oferta previa al resultado de la negociación mantenida con los principales acreedores financieros".

En concreto, la operación financiera se desarrollaría en tres fases, implicando el desembolso por parte de TerraMar de 200 millones de euros en forma de financiación e inversión.

En la primera de las fases, que pasa por la firma de un acuerdo de reestructuración que refleje la propuesta del inversor y que por el cual inversor y la mayoría de los acreedores financieros se comprometan a llevar a cabo la misma, TerraMar aportaría a Abenewco 1 esa financiación interina de 60 millones, en dos fases --35 millones de euros disponibles en el momento inicial y ampliables en 25 millones adicionales a desembolsar en la segundo fase-- en forma de préstamo.

Además, dispondría de un avance de una línea de avales por un importe inicial de 60 millones de euros con la garantía de Cesce, en dos fases --40 millones disponibles en el momento inicial y 20 adicionales en la segunda fase--.