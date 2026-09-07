Acepta un año de cárcel en Granada por tocamientos a una menor en una ermita durante las fiestas patronales

Archivo - Edificio judicial de Caleta, en Granada capital - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a un año de prisión por un delito contra la libertad sexual a un joven que reconoció tocamientos a una menor en una ermita de un pueblo de la provincia durante las fiestas patronales de 2023.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ya es firme después de que Fiscalía, defensa y acusación particular alcanzaran un acuerdo por el que el acusado también deberá indemnizar a la menor en más de mil euros por daños morales.

Los hechos se produjeron en torno a las cuatro y media de la madrugada del 13 de agosto de 2023 durante las fiestas de la localidad. La joven, de 14 años entonces, no se encontraba bien debido a que era la primera vez que tomaba alcohol y se desplazó a la ermita del pueblo, adonde el acusado la acompañó sin que ella se lo pidiera expresamente.

Una vez allí, la besó en repetidas ocasiones. La primera vez ella se quedó "paralizada" y le dijo que no lo hiciera más, pero volvió a hacerlo en dos ocasiones más haciendo caso omiso a lo que la adolescente le decía. Llegó incluso a cogerle la cara con las manos y a girarla bruscamente para darle estos dos últimos besos.

Según recoge la sentencia, también le realizó tocamientos en distintas partes del cuerpo y se marchó de vuelta con sus amigos.

La Audiencia granadina incide en que todo ello se produjo sin el consentimiento de la joven que "expresamente" le pidió "que no la besara más". Este episodio le causó síntomas ansiosos-depresivos y daños morales, según ha quedado probado en la causa.

El acusado, de 19 años en el momento de los hechos, reconoció lo sucedido ante la Sala y ha sido condenado por un delito contra la libertad sexual a un año y un día de prisión; así como a la prohibición durante seis años para realizar trabajos o actividades que conlleven contacto regular y directo con menores. Tampoco podrá comunicarse ni acercarse a la joven durante seis años.