La Comunidad estudia querellarse contra Bergerot y Espinar por "injurias y calumnias" a Ayuso por el ático

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid estudia una posible querella contra las portavoces de Más Madrid y PSOE en la Asamblea, Manuela Bergerot y Mar Espinar, por "injurias y calumnias" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la adquisición del ático en Chamberí por parte del Gobierno regional.

Lo ha trasladado así en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido a petición propia para dar cuenta de esta compra y de la actividad de Planifica Madrid, empresa pública que adquirió este inmueble en el paseo General Martínez Campos.

"He pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y el PSOE por un delito continuado de injurias y calumnias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra mi propia persona como consejero de Presidencia", ha trasladado García Martín.

Es por ello que ha pedido a las portavoces que le pidan perdón a la presidenta, se disculpen ante los madrileños, "reconozcan que han mentido" y dimitan de todos sus cargos "si aún les queda algo de decencia".

Considera el consejero que la información que ha ofrecido en la Asamblea demuestra que PSOE y Más Madrid han estado "buscado un fantasma todo el verano con el que tapar sus propias vergüenzas", si bien esto no va a conseguir "disimular que se sientan en esos escaños para tapar el lodazal en el que se revuelca el sanchismo".

En concreto, ha asegurado que quieren tapar "a las 126 personas cercanas a Sánchez que se encuentran imputadas", a Begoña Gómez, mujer del presidente, que está "a punto de sentarse en el banquillo de los acusados", y a su hermano, que "pretendió regalarle un sueldo Nescafé para toda la vida".

Asimismo, ha vuelto a hacer alusión a las "residencias de los ministros", además de censurar a un Sánchez que "no es solo corrupto, mentiroso y manipulador" sino que en su equipo son "unos cínicos y vividores".

"¿Dónde vive y veranea el señor Sánchez? En una residencia oficial con todos los gastos pagados. ¿Dónde viven la mayoría de sus ministros? En una residencia oficial con todos los gastos pagados. Yolanda Díaz, en un ático de 443 metros cuadrados en Nuevos Ministerios. José Manuel Albares, en el Palacio de Viana. Oscar Puente, en un ático de 270 metros (...) En total, nuestros ministros sanchistas y comunistas viven en áticos, pisazos de lujo o palacetes que entre todos suman más de 4.600 metros cuadrados y tendrían una valoración conservadora en el mercado superior a los 75 millones de euros", ha denunciado.