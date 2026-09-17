Dónde es el concierto de Shakira en Madrid 2026: Estadio Shakira, fechas y horarios

Fotografías del Estadio Shakira, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Shakira ofrecerá en Madrid una residencia de 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026 dentro de su gira internacional 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Los espectáculos tendrán lugar en Iberdrola Music, el gran recinto de eventos situado en Villaverde, donde se ha creado para esta residencia Macondo Park, una ciudad cultural temporal que alberga el Estadio Shakira, el espacio en el que se celebrarán los conciertos.

La residencia ocupará cuatro fines de semana consecutivos y espera reunir alrededor de 55.000 personas por jornada, según los últimos datos facilitados por Live Nation. Durante el primer fin de semana, los días 18, 19 y 20 de septiembre, el recinto abrirá a las 15.30 horas, las actividades culturales de Macondo Park comenzarán a las 16.00 y el concierto de Shakira arrancará a las 20.30 horas

En resumen: Dónde es: Estadio Shakira, dentro de Macondo Park, en el recinto Iberdrola Music de Villaverde. Dirección: calle Laguna Dalga, Villaverde, 28021 Madrid. Fechas: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Apertura del recinto: 15.30 horas durante el primer fin de semana. Inicio de las actividades de Macondo Park: 16.00 horas. Apertura del Estadio Shakira: 18.30 horas. Inicio del concierto: 20.30 horas. Fin estimado del concierto: 23.00 horas. Fin de todas las actividades: 00.15 horas.

Los horarios anteriores corresponden al primer fin de semana de la residencia. Live Nation señala que para los conciertos posteriores serán similares, aunque se comunicarán específicamente antes de cada espectáculo

DÓNDE ES EL CONCIERTO DE SHAKIRA EN MADRID

Los conciertos tendrán lugar en el Estadio Shakira, construido específicamente para la residencia madrileña de la artista. El estadio forma parte de Macondo Park, una ciudad efímera creada para acompañar los conciertos con propuestas culturales, musicales, gastronómicas y de ocio.

Todo el conjunto se encuentra dentro del recinto Iberdrola Music, en Villaverde. El Ayuntamiento sitúa el espacio al sur de Villaverde Alto, en el entorno de Laguna Dalga, avenida Real de Pinto, la M-45 y el Camino de la Rabia.

QUÉ ES MACONDO PARK Y QUÉ ES EL ESTADIO SHAKIRA

Macondo Park es el espacio cultural creado alrededor de la residencia de Shakira en Madrid. Dentro de él se encuentra el Estadio Shakira, donde tendrá lugar el concierto principal, pero el recinto contará además con otros espacios dedicados a música, gastronomía, moda, literatura y actividades familiares.

Live Nation diferencia ambos espacios también en sus horarios: durante el primer fin de semana, el recinto abrirá a las 15.30 horas, las actividades de los pabellones de Macondo Park comenzarán a las 16.00 y el acceso al Estadio Shakira está previsto a partir de las 18.30 horas.

Para acceder a Macondo Park será necesario disponer de una entrada para el concierto de Shakira, ya que no se venderán entradas independientes únicamente para las actividades del parque.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA EN MADRID 2026

La residencia de Shakira en Madrid se repartirá en 12 conciertos durante cuatro fines de semana consecutivos.

Las fechas confirmadas son:

Viernes 18 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Domingo 20 de septiembre

Viernes 25 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

Domingo 27 de septiembre

Viernes 2 de octubre

Sábado 3 de octubre

Domingo 4 de octubre

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

Domingo 11 de octubre

A QUÉ HORA EMPIEZA Y TERMINA EL CONCIERTO DE SHAKIRA

Para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre, Live Nation ha fijado el inicio estimado del espectáculo de Shakira a las 20.30 horas y el final a las 23.00 horas.

La programación no terminará con el concierto. Las actividades de Macondo Park continuarán hasta las 00.15 horas, cuando está previsto que finalice toda la programación del recinto.

Live Nation advierte de que estos horarios están sujetos a posibles cambios y corresponden específicamente al primer fin de semana. Para el resto de fechas, los horarios serán similares y se comunicarán antes de cada concierto.

A QUÉ HORA ABREN LAS PUERTAS DEL ESTADIO SHAKIRA

Durante el primer fin de semana, el recinto abrirá a las 15.30 horas y las actividades en los pabellones de Macondo Park comenzarán media hora después, a las 16.00 horas.

La apertura estimada del Estadio Shakira será a las 18.30 horas, dos horas antes del inicio previsto del concierto a las 20.30.

POR DÓNDE SE ENTRA AL ESTADIO SHAKIRA

La entrada peatonal principal para el público general estará situada en Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de Laguna de Cameros. Este acceso estará habilitado también para personas con movilidad reducida.

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El plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid contempla además accesos secundarios en Laguna Dalga para asistentes VIP, personas con movilidad reducida y otros colectivos vinculados al evento. Conviene comprobar previamente la puerta indicada en la entrada para dirigirse directamente al acceso correspondiente.