Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: retornos a Marruecos, UE y causa judicial

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañan a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000. Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional.

El operativo ha arrancado pasadas las 6:30 horas de este jueves con el despliegue de varias patrullas de la Guardia Civil en la playa del Trampolín para proceder a su agrupamiento y posterior traslado hacia el nuevo dispositivo de acogida habilitado en el puerto.

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