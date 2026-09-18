Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: retornos a Marruecos, UE y causa judicial

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 18 septiembre 2026 8:37
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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañan a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000. Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional.

   El operativo ha arrancado pasadas las 6:30 horas de este jueves con el despliegue de varias patrullas de la Guardia Civil en la playa del Trampolín para proceder a su agrupamiento y posterior traslado hacia el nuevo dispositivo de acogida habilitado en el puerto.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta:

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La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves en Melilla la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde finales de julio y ha restado importancia a los abucheos y gritos de "fuera, fuera" que ha recibido durante los actos oficiales del Día de Melilla.

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Un adolescente marroquí de 13 años acogido en uno de los centros de menores de Ceuta ha dado positivo en mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Tensión en el traslado de los inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez al dispositivo del Puerto de Ceuta

Guardia Civil inició la operación a las 6:30 horas pero fue necesario el refuerzo de la Policía para detener a la multitud que empezado a correr

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