Dónde aparcar para el concierto de Shakira en Madrid 2026: parking, accesos y calles cortadas

Fotografías del Estadio Shakira, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Shakira en Madrid se celebrarán en el Estadio Shakira, dentro de Macondo Park, en Iberdrola Music, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026. Para quienes tengan previsto acudir en coche, el Ayuntamiento de Madrid recomienda evitar el vehículo privado debido a la elevada afluencia prevista y a los cortes y restricciones de tráfico que se aplicarán en el entorno del recinto.

La organización dispone de dos zonas de estacionamiento en el interior de Iberdrola Music, aunque están vinculadas exclusivamente a determinados tipos de entrada o acreditaciones. En total habrá 648 plazas ordinarias y 22 plazas para personas con movilidad reducida, además de otras 30 plazas PMR en el exterior, en la calle San Erasmo.

En resumen Parking interior: dos zonas de estacionamiento dentro del recinto. Quién puede utilizarlo: únicamente quienes dispongan del tipo de entrada o acreditación correspondiente. Plazas ordinarias: 648. Plazas PMR interiores: 22. Plazas PMR exteriores: 30, en la calle San Erasmo. Kiss & Ride: zona para dejar o recoger pasajeros en Acebeda con San Ezequiel. Cortes de tráfico: afectarán a varias calles del entorno de Iberdrola Music durante los conciertos. Prohibición de estacionamiento en la calle: comenzará a las 15.00 horas en varios de los viales afectados.

DÓNDE APARCAR PARA EL CONCIERTO DE SHAKIRA

Iberdrola Music contará con dos zonas de estacionamiento situadas en el interior del recinto, pero no estarán abiertas de forma general a todos los asistentes. El Ayuntamiento especifica que estas plazas estarán vinculadas exclusivamente a determinados tipos de entrada o acreditaciones.

Entre ambas zonas habrá 648 plazas ordinarias y 22 plazas reservadas a personas con movilidad reducida. A estas se sumarán otras 30 plazas PMR en el exterior, localizadas en la calle San Erasmo.

Por ello, quienes tengan previsto acudir en coche deben comprobar previamente si su entrada o acreditación incluye acceso al aparcamiento interior.

El Ayuntamiento recomienda, en cualquier caso, utilizar el transporte público y evitar circular en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes o restricciones.

DÓNDE DEJAR O RECOGER A ALGUIEN SIN APARCAR

El dispositivo de movilidad incluye una zona Kiss & Ride destinada a vehículos privados que únicamente vayan a dejar o recoger pasajeros.

Este punto estará situado en la calle Acebeda, en la confluencia con San Ezequiel. Los vehículos accederán desde la salida 9 de la A-42 por Domingo Párraga y deberán continuar después por Acebeda hacia avenida Real de Pinto para abandonar la zona en dirección a la M-45.

La zona está pensada para paradas breves de subida y bajada de viajeros, no como aparcamiento durante el concierto.

QUÉ CALLES ESTARÁN CORTADAS POR LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA

Los cortes y restricciones de tráfico se concentrarán en las calles próximas a Iberdrola Music y podrán variar en función de la afluencia de público y de las necesidades del dispositivo policial.

Entre los viales afectados se encuentran:

Laguna Dalga, entre avenida Real de Pinto y San Erasmo.

Laguna de Cameros.

Laguna Dalga, entre San Erasmo y San Eustaquio.

San Eustaquio, entre San Norberto y Resina.

Laguna del Marquesado, entre San Erasmo y avenida Real de Pinto.

Resina, entre San Erasmo y avenida Real de Pinto.

Avenida Real de Pinto, entre glorieta de Lozares y M-45.

Valle de Tobalina, entre glorieta de Lozares y Acebeda.

Acebeda, entre Domingo Párraga y El Berrueco.

En algunos de estos puntos el corte será efectivo durante las horas del evento y en otros podrá activarse en función de la intensidad de tráfico y peatones.

DÓNDE ESTARÁ PROHIBIDO APARCAR

Además de los cortes, en varias calles estará prohibido estacionar desde las 15.00 horas hasta la finalización del evento.

La prohibición afectará, entre otros, a tramos de:

Laguna Dalga.

Laguna de Cameros.

San Eustaquio.

Laguna del Marquesado.

Resina.

Acebeda.

Por este motivo, el Ayuntamiento desaconseja desplazarse en coche hasta los alrededores del recinto sin tener previamente resuelto el estacionamiento.

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QUÉ ACCESOS UTILIZAR EN COCHE

Para los desplazamientos de largo recorrido, se recomienda utilizar la M-30 y la M-40 y evitar atravesar las zonas afectadas por los cortes de tráfico.

También habrá afecciones en la glorieta situada bajo la M-45 que conecta Villaverde Alto con Getafe. Entre las medidas previstas figura el cierre del acceso desde Getafe hacia la M-45 Este y del acceso desde la M-45 Este hacia avenida Real de Pinto, además de restricciones en el cambio de sentido de la entrada desde M-45 Oeste.

La Policía Municipal podrá ampliar los cortes a otros viales próximos si la situación de tráfico o la concentración de asistentes lo requiere.