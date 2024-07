El acto del Parlamento por el aniversario del nacimiento de Blas Infante muta en homenaje a su hija María Ángeles

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El acto por el 139 aniversario del nacimiento de Blas Infante celebrado este viernes en el Parlamento de Andalucía ha derivado de forma paralela en otro homenaje también a la figura de su hija, María de los Ángeles Infante, que creara y presidiera la Fundación Blas Infante y falleció en abril.

Ese recuerdo singularizado a la hija de Blas Infante lo ha comenzado su hijo, Javier Delmás Infante, quien ha intervenido en el acto tras haber heredado de su madre las riendas de la Presidencia de la Fundación para apuntar su condición de "mujer siempre humana y generosa", además de su "entrega ilimitada" para proyectar el legado de la obra de su padre.

Delmás Infante ha evocado "su no parar hasta ver aprobado el Estatuto de Autonomía de 1981", junto con "la ilusión desbordada por la constitución de la Fundación Blas Infante", que se puso en marcha en 1983, así como la consecución del anhelo del reconocimiento de Blas Infante como padre de la patria andaluza por el Parlamento de Andalucía el 14 de abril de 1983.

Ha reivindicado entonces que le "cupo el honor de ser el acompañante" en ese trabajo con la Fundación, por lo que se ha congratulado de llevar el bagaje de "conocimientos que hoy me sirve para continuar esa labor de entrega para ayudar a que Blas Infante esté en el corazón de todos los andaluces".

Con la ausencia de fondo del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía en el acto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comenzado su alocución en la efeméride del nacimiento apuntando "la sombra de la triste ausencia de su hija, que nos dejaba hace tres meses", para ensalzar entonces "una larga y fructífera trayectoria que no siempre fue fácil", y reclamar seguidamente "un recuerdo para ella", antes de reconocer que "la echamos de menos" y señalar a su hijo por cuanto "ha asumido el reto capital en nuestra tierra de hacer valer la memoria" del padre de la Patria.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha advertido de que el acto de este viernes en homenaje "al 139 aniversario del nacimiento de Blas Infante Pérez es el primero sin su hija, que nos dejó el 4 de abril" y ha defendido que "desde que tuvo conciencia no dudo en convertirse en referente, alma de la Fundación Blas Infante", para reivindicar que "nos transmitió la fuerza del espíritu de su padre", antes de recordar "que tenía seis años cuando fusilaron a su padre", así como que "vivió con la creencia de que estaba en un viaje a Inglaterra".

"Ella repitía: mi padre era diferente", ha remachado Aguirre su semblanza de María de los Ángeles Infante.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha subrayado la necesidad de pronunciar "palabras de reconocimiento a María de los Ángeles Infante", de la que ha indicado que "pude compartir actos como alcalde de Sevilla" y ha ensalzado "una vida dedicada generosamente a Andalucía", por cuanto ha recordado que "sus hijos (de Blas Infante) custodiaron durante los años negros de la dictaura sus símbolos, que hoy son nuestros: la bandera, el himno, el escudo".

Espadas ha sostenido que "María de los Ángeles jugó un papel fundamental como constructora de una Andalucía abierta y próspera, llena de esperanza" y que "se echó a la calle de la mano de Rafael Escuredo, de él y no de otro".

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha proclamado "la presencia viva de María de los Ángeles Infante", antes de invocar el dicho de que "olvidar es morir dos veces" para reivindicar que "su gran legado ha sido luchar denodamente para que no se olvidara" la lucha de su padre.

INMA NIETO: SU HIJA SE MARCHÓ CON LA PENA DE NO RECUPERAR LOS RESTOS DE SU PADRE

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha querido expresar en su intervención en el homenaje a Blas Infante "un recuerdo cariñoso a su hija, que por primera vez se hace sin ella", para apuntar entonces "su ingente labor en la que puso el afán de toda una vida para dar a conocer la obra de su padre", antes de esgrimir que "se ha marchado con la pena de no recuperar los restos de su padre", para argumentar entonces que "es una deuda pendiente para los demócratas con miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por la brutalidad franquista".

Nieto, en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, se ha lamentado de que "hoy ha habido quien ha utilizado la intervención para hacer una crónica más de política cotidiana, para tirarse los trastos a la cabeza con muy mal gusto y eligiendo muy mal momento, volviendo a percutir en elementos que están vacíos de contenido", antes de advertir que "los problemas de Andalucía, las desigualdades, su origen no está fuera de Andalucía, está en decisiones que se toman aquí".

"No era el día de sacar a colación estas cosas, pero así lo han querido algunos representantes y habrá que recordarles que no es verdad", ha continuado argumentado Nieto, quien ha precisado que "nadie está atacando a Andalucía fuera de Andalucía" y que "a Andalucía le hacen mucho daño las políticas que se hacen desde el Gobierno de la Junta, que no respeta la trayectoria ni el potencial de Andalucía".

"Desde Por Andalucía lo que hemos querido recordar es a los represaliados por la Dictadura y recordar al Gobierno y a algunos representantes institucionales que no se puede utilizar cualquier momento para decir las mismas cosas de todos los días, sobre todo, cuando se las inventan", se ha quejado Nieto.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha ironizado sobre la palabra "cumplimiento" advirtiendo de su desdoble en "cumplo y miento" por la que ha considerado que para el acto de homenaje a Blas Infante "no sea un mero cumplo y miento", se trata de "no contar historias del pasado" porque "la nostalgia conlleva una pulsión paralizante".

García ha reivindicado que Blas Infante "no es un símbolo neutral", aunque sí "independiente y apartidista, pero no un símbolo apolítico", antes de preguntarse "qué pensaría el bueno de don Blas, el notario de Casares, el padre de la matria, ante la Andalucía de 2024" y ha reclamado que "no podemos inventar una historia, arrogándonos un papel que no nos toca", antes de decir que "sus hechos nos enseñan una forma de entender Andalucía, de comprometerse a transformarla".