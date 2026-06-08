Actualizados los tramos fluviales navegables del Guadalquivir, disponibles en el Geoportal IDE, tras dos años de trabajo

Archivo - Barco navegando por el estuario del río Guadalquivir. - PUERTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actualización y digitalización de los tramos fluviales navegables de la cuenca del Guadalquivir ha concluido tras los trabajos desarrollados entre octubre de 2023 y junio de 2025. La actuación ha permitido revisar 48 tramos fluviales --que suman alrededor de 1.330 km-- y 52 embalses, incorporando información técnica, ambiental y cartográfica actualizada.

El proyecto ha generado una base de datos estructurada, más de un centenar de fichas revisadas y nuevas capas geoespaciales integradas en los sistemas de información de la Confederación, tal como ha informado la CGH en una nota. La digitalización de la documentación histórica y el análisis de accesos, profundidades, obstáculos y condiciones de navegabilidad ofrecen una fotografía actualizada del estado real de estos espacios.

Los resultados confirman que algunos tramos históricamente navegables presentan limitaciones actuales derivadas de la escasa profundidad, la presencia de obstáculos o la dificultad de acceso, por lo que es de alta importancia tener un mapa actualizado de la situación de cada cauce.

Toda la información se encuentra ya disponible para la ciudadanía a través del Geoportal IDE de la CHG, donde pueden consultarse la ubicación, características y condiciones de navegación de cada tramo y embalse. La actuación se integra en la estrategia de modernización, digitalización y mejora del conocimiento del dominio público hidráulico, reforzando la transparencia y el acceso a información de calidad.