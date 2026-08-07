La UE afirma que Rusia ha reclutado a "más de 28.000 extranjeros de 135 países" para combatir en Ucrania

Archivo - Militares rusos en un centro de entrenamiento en Iskitim, Novosibirsk - Europa Press/Contacto/Kirill Kukhmar - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) ha asegurado este jueves que Rusia ha reclutado a "más de 28.000 ciudadanos extranjeros procedentes de 135 países" para combatir en la guerra de Ucrania "como tropas de asalto", muchos de ellos "coaccionados o engañados", en el marco de las informaciones trascendidas en múltiples países acerca del reclutamiento de combatientes, en ocasiones bajo falsas promesas.

"Rusia ha sufrido más de 1,4 millones de bajas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. Para compensar estas pérdidas, Rusia ha reclutado a más de 28.000 ciudadanos extranjeros procedentes de 135 países", ha asegurado en redes el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El servicio, liderado por la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha denunciado además que "muchos" de esos reclutas extranjeros "han sido coaccionados o engañados para servir como tropas de asalto" a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

"Los reclutas extranjeros pueden ganar tiempo, pero no la victoria", ha apostillado la diplomacia comunitaria en una publicación que cita otra sobre el mismo tema difundida en la víspera por la Delegación de la UE en Sudáfrica.

En ésta, la Embajada sita en Pretoria difunde una noticia del periódico sudafricano 'Daily Maverick' sobre el reclutamiento de africanos para el frente ruso en Ucrania y denuncia que "se ha confirmado que más de 3.500 extranjeros han fallecido luchando por Rusia contra Ucrania".

"Muchos de ellos eran jóvenes africanos arrastrados al campo de batalla", alega el citado post, en el que la Delegación reclama que "Rusia debe poner fin a su guerra de agresión".

A lo largo del último año han trascendido múltiples casos de reclutamiento de extranjeros para combatir en la guerra de Ucrania en favor de Rusia --incluyendo casos de coacciones, engaños y fraudes--, tanto de nacionales de países africanos como Kenia, Uganda o Zimbabue, como, al otro lado del océano Atlántico, de ciudadanos de Colombia o, más recientemente, Bolivia.

Con todo, también ha habido casos de reclutamiento, en ocasiones engañoso, para las fuerzas ucranianas: la hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, llegó a dimitir como diputada en noviembre de 2025 tras ser acusada de reclutar y traficar a 17 hombres sudafricanos para que combatiesen en grupos mercenarios en la guerra de Ucrania.