PSOE-M denunciará ante Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid a Planifica Madrid por comprar el "ático de lujo"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE madrileño va a interponer este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra del "ático de lujo" en Chamberí en la que percibe posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación.

Lo ha anunciado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz.

"Vamos a pedir que la justicia actúe porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como éste desde la Administración pública y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", ha lanzado.

López ha destacado que en los nueve días desde que se conociera la "compra de un superático de lujo por más de 6 millones de euros sin ninguna explicación" han reclamado transparencia "en todas partes", entre ellas en el Parlamento regional, y que no ha habido "ninguna contestación".

"Hemos registrado un montón de solicitudes, de preguntas, de comparecencias para aclarar este episodio tan escandaloso como surrealista", ha reprochado, para asegurar que el Ejecutivo regional y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, han "ido cambiado de versión".

CAMBIOS DE VERSIÓN

Así, ha destacado que primero se dio "total normalidad" a la compra del piso por las "obras en la sede de Sol para aclimatar", que ha tachado de "obras fantasma" que no están "planificadas ni presupuestadas"; luego lo pusieron a la venta "a la velocidad de la luz", para, a continuación, decir Ayuso que "no era su competencia".

Señalaba entonces la mandataria al consejero de Presidencia, Justica y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien, por último, esta semana destacaba que la presidenta regional "no tiene una residencia oficial" como otros mandatarios autonómicos o ministros.

Entiende que estas últimas declaraciones revelan que "la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un superático de lujo de más de 6 millones de euros, pagando comisiones a una inmobiliaria, para que fuera la residencia de la señora Ayuso".

EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA

López ha incidido en que García Martín sabía que "le estaba comprando un ático de lujo" a Ayuso y que lo "reconoce en esas declaraciones" porque "excusatio non petita, accusatio manifesta".

"Estas mentiras, este cúmulo de mentiras, esta relación de mentiras y versiones cambiantes no se va a quedar así", ha advertido tras anunciar la denuncia y requerido también la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición.

También ha exigido que se remita "toda la documentación" que sirvió de "antecedente y fundamento" para la compra, además del acta del consejo de administración que autorizó la operación, las tasaciones encargadas, y una copia del contrato de arras que se firmó.

DIMISIÓN, RESPONSABILIDADES PENALES Y RETORNO DEL DINERO

"¿Cómo se puede armar un expediente para justificar la compra de un ático de lujo, pagando una comisión de decenas de miles de euros, por cierto, también del bolsillo de los madrileños, a una inmobiliaria para luego decir que iba a tener un uso que no puede tener por ley?", ha cuestionado Óscar López, quien ha cargado contra una Ayuso que "ha decidido que está por encima del bien y del mal".

Por último, ha destacado que el objetivo de esta ofensiva judicial es que dimita Isabel Díaz Ayuso, que devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños" y que se diriman "todas las responsabilidades penales" por la compra del ático. "Lo siento por todos aquellos otros que han estado haciendo esta actividad para que la señora Ayuso tenga un ático porque se van a arrepentir cuando estas denuncias salgan adelante", ha zanjado.