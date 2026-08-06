El coche del Rey Felipe VI en Mallorca: así es el deportivo de edición limitada 'Made in Spain'

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha aprovechado su estancia veraniega en Palma de Mallorca para practicar la navegación, una de sus actividades recreativas favoritas para estos días de descanso, buen tiempo y disfrute familiar.

En sus distintos traslados al Real Club Náutico de Palma, el monarca se ha dejado ver al volante de un deportivo 'Made in Spain' que ha acaparado todas las miradas, al tratarse de un modelo de edición limitada, del que solo hay 4.000 unidades.

Para muchos, ha resultado ser una sorpresa la elección de este modelo por parte del Rey, al ser definido como "rebelde" y "emblemático" por la propia marca. Sin embargo, es habitual que la Familia Real apueste por la 'marca España' y opte por dejarse ver junto a vehículos, prendas de vestir o expresiones artísticas españolas.

Así, el modelo escogido por el Rey para sus desplazamientos veraniegos ha sido el Cupra Formentor VZ5, la versión más emblemática y prestacional del SUV crossover de la marca española, diseñado, desarrollado y producido en Martorell (Barcelona).

UN VEHÍCULO DE COMBUSTIÓN EXCLUSIVO

El modelo representa la exclusividad y el rendimiento sin concesiones de un motor icónico en el mundo de la combustión. El corazón que late bajo el capó del Formentor VZ5 es el motor de cinco cilindros y 2.5 litros TSI.

Este bloque motor cuenta con una potencia de 390 CV (287 kW) y un par máximo de 480 Nm disponibles en un amplio rango de revoluciones. Una de las grandes novedades de esta versión es la eliminación de la restricción electrónica de velocidad que antes lo limitaba a 250 km/h. Ahora, el nuevo Formentor VZ5 es capaz de alcanzar los 280 km/h.

Su capacidad de aceleración sigue siendo fulgurante, deteniendo el crono en el 0 a 100 km/h en tan solo 4,2 segundos, una cifra que lo sitúa en el territorio de los superdeportivos.

Para asegurar que cada caballo de potencia se transmita al asfalto con la máxima eficacia, el Formentor VZ5 incorpora de serie la tecnología Torque Splitter de control selectivo de par. Este sistema, situado en el eje posterior, utiliza dos embragues independientes controlados electrohidráulicamente para distribuir el par motor de forma asimétrica entre las dos ruedas traseras.

Para detener este despliegue de energía, el equipo de frenos cuenta con la firma de Akebono. En el eje delantero, se instalan pinzas de alto rendimiento de seis pistones que muerden discos ventilados y perforados de 375 mm de diámetro, alojados en las llantas de aleación de 51 cm (20") con diseño exclusivo VZ5.

UN DISEÑO EXTERIOR QUE EMANA FUERZA Y EXCLUSIVIDAD

El Cupra Formentor VZ5 se distingue por un diseño exterior que es un reflejo de su carácter tecnológico y deportivo. En el frontal, destaca el nuevo marco de la parrilla y un splitter delantero de fibra de carbono con la inscripción VZ5 grabada.

La iluminación da un salto cualitativo con la incorporación de serie de los faros Matrix LED con función de firma y distribución variable de la luz. En cuanto a la personalización, el VZ5 estrena colores de carrocería que resaltan sus líneas esculturales.

En el habitáculo del Formentor VZ5 el elemento estrella son los asientos CUPBucket opcionales. La digitalización es total gracias al nuevo sistema de info-entretenimiento con una pantalla de 32,8 cm (12,9"). Este sistema cuenta con una interfaz mejorada, más fluida y personalizable, que incluye una barra táctil retroiluminada para el control del volumen y la climatización.

La experiencia a bordo se eleva a un nivel premium con la introducción del nuevo sistema de sonido desarrollado junto a Sennheiser. Con 12 altavoces y una potencia de 425 vatios, este equipo utiliza la tecnología de sonido envolvente Ambeo para crear una atmósfera acústica inmersiva, permitiendo disfrutar de la música con la misma intensidad que del motor de cinco cilindros.