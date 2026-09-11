Acuaes y regantes del Negratín de la comarca de Baza abordan prioridades para consolidar 6.500 hectáreas de regadío

Reunión entre Acuaes y la Comunidad General de Regantes del Negratín. - ACUAES / MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mercantil Aguas de las cuencas de España y la Comunidad General de Regantes del Negratín de la comarca de Baza (Granada) han abordado en un encuentro las prioridades de cara a la redacción del proyecto constructivo de una actuación que permitirá la consolidación de aproximadamente 6.500 hectáreas de regadío, y con el objetivo de firmar un convenio antes de final de año.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha detallado que la presidenta Acuaes, María Rosa Cobo, se ha reunido en Madrid con el presidente de los regantes, Jose Antonio Azor, con el objetivo de avanzar en los términos del convenio para la redacción del proyecto que permitirá definir las obras de la red en alta necesarias para la consolidación de la Zona Regable del Negratín.

En el mismo comunicado se recoge que en la reunión han participado los presidentes de las comunidades de regantes que forman parte de la Comunidad General de Regantes del Negratín, es decir, Siete Fuentes Negratín de Baza, Fuente de San Juan y La Reina de Baza, Llanos de Caniles, Zújar Freila, Santo Ángel de Freila.

Según Acuaes, el objetivo de este encuentro es poder firmar el convenio antes de que finalice el presente año y a continuación lanzar de inmediato su licitación.