Moreno anuncia que "todos los compromisos" con la universidad pública estarán recogidos en el Presupuesto de 2027

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un momento de su intervención con motivo del inicio de curso universitario en Granada. Septiembre 2026. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad de 2027 estarán recogidos "todos los compromisos" adquiridos con las universidades --especialmente, los que tienen que ver con la masa salarial de los trabajadores, tanto complementos de docencia e investigación como las subidas salariales impuestas por el Gobierno central--. Eso significará, según sus palabras, "duplicar el incremento de 2026". Las cuentas en vigor suponen 2.057 millones de euros --1.826 millones sólo para la financiación de las universidades--, un incremento del 3,6% respecto al ejercicio anterior, tal como informó la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la anterior legislatura.

En pleno proceso de negociación con las universidades públicas andaluzas sobre la aplicación del modelo de financiación --cuyos resultados estarán "en octubre" para tomar "decisiones", Juanma Moreno ha reconocido en su intervención en la Universidad de Granada con motivo del acto oficial de inicio del curso universitario 2026/2027 que "somos conscientes de las dificultades económicas que tienen las universidades, que también son las mismas que tiene la Junta de Andalucía". En este punto, ha pedido "confianza" porque "con diálogo y lealtad institucional" se abordará "cualquier desafío".

Pero, ha puntualizado, "esperamos la máxima eficiencia y eficacia en la gestión". Moreno ha explicado que las cuentas consolidarán un incremento muy importante con destino al modelo de financiación de las universidades. Con ello no sólo se dará cobertura al incremento de todas las retribuciones, que alcanza el 5,5%, sino que se incluirán otras magnitudes que "reforzarán la sostenibilidad financiera y presupuestaria de las universidades públicas".

En paralelo, ha recordado que un grupo técnico de trabajo con las universidades está dando respuesta a las necesidades más urgentes de aquí a final de año. "Nuestro deseo es que, para octubre, podamos tener los resultados y podamos tomar las decisiones oportunas. Como siempre, juntos, desde el diálogo", ha señalado. En esa misma línea, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y de confianza" a la comunidad universitaria: "Juntos, desde el diálogo y la lealtad institucional, vamos a seguir resolviendo cuantos problemas o desafíos se nos pongan por delante".

Durante su intervención, ha subrayado el "esfuerzo" del Gobierno andaluz en la financiación de las universidades andaluzas situada por encima del 1% del PIB andaluz. Este año, esa cifra asciende de forma inicial a unos 1.826 millones de euros, un 33% más que en 2018.

Moreno ha garantizado que el Gobierno andaluz mantendrá en esta nueva legislatura un apoyo "firme y decidido" a la educación superior pública, un compromiso que ha avalado con el balance de los últimos años: "Una financiación histórica desde 2019, la corrección de la alarmante deuda que arrastraban las universidades, la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación, un Mapa de Titulaciones renovado, flexible y adaptado a las necesidades del mercado laboral, y la Ley Universitaria para Andalucía aprobada en 2025".

A ello se suman la integración de las competencias de Universidad, Industria, Energía e Innovación en una misma consejería, "con el fin de reforzar la conexión entre el sistema andaluz de conocimiento y el tejido productivo, y la creación de una Dirección General específica de Financiación, Infraestructuras y Recursos".

El presidente ha avanzado igualmente que la apuesta por la investigación y la innovación seguirá aumentando y que, antes de que finalice el año, la Junta de Andalucía pondrá en marcha incentivos por unos 80 millones de euros destinados a contratar personal investigador, financiar equipamiento científico, actuaciones de transferencia y unidades de excelencia.

En lo puramente académico, este curso se estrenan 37 titulaciones de la nueva programación, once de ellas en la Universidad de Granada, la que más novedades registra. Moreno ha destacado, asimismo, que un curso más se mantiene el "amplio paquete de ayudas" sociales para facilitar el acceso a la educación superior, con el propósito de que lo económico no sea el mayor de "los obstáculos".

La apertura del curso ha coincidido con la conmemoración de los cinco siglos de la Universidad de Granada, una efeméride que el presidente ha vinculado a la estancia en la ciudad de Carlos V y de su esposa, Isabel de Portugal, en los palacios de la Alhambra. Moreno ha recordado que la institución sigue consolidando y mejorando su posición en el Ranking de Shanghái, en el que este año ha escalado nueve puestos hasta situarse como la número 362 del mundo y la quinta entre las españolas, y ha puesto el acento en un dato: "Por cada euro de financiación pública que recibe, provoca un retorno de 6,1 euros en actividad económica".

El presidente ha cerrado su intervención apelando al diálogo, la voluntad y la altura de miras para afrontar un curso ilusionante y ha declarado inaugurado, en nombre de Su Majestad el Rey, el curso 2026-2027 de las universidades.