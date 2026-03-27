Adamuz (Córdoba) celebra este sábado un acto de reconocimiento a quienes ayudaron tras el accidente ferroviario

Cartel del acto institucional de recononocimiento a quienes ayudaron tras el accidente de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ

ADAMUZ (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba) celebra este sábado un acto institucional en señal de reconocimiento a todas aquellas personas que prestaron su ayuda y colaboración a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero a su paso por este municipio, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

Según informa el Consistorio adamuceño en su web, consultada por Europa Press, dicho acto de homenaje se llevará a cabo, a partir de las 11,30 horas, en la Caseta Municipal, el mismo espacio que aquella fatídica noche de enero se convirtió en un punto de atención a heridos y familiares del accidente.

Con este homenaje, el municipio quiere expresar públicamente su gratitud por "la labor, la entrega y el compromiso" demostrados en unos momentos de especial dificultad a todas aquellas personas que intervinieron tras el accidente: vecinos, voluntarios, sanitarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil y administraciones y entidades.

Desde el Ayuntamiento de Adamuz han señalado que se trata un acto de libre asistencia y ha invitado a toda la ciudadanía a participar y acompañar en este reconocimiento colectivo a aquellos que dieron lo mejor de sí mismos en unos momentos tan complicados.

Precisamente, este acto llega justo un mes después de que el pueblo de Adamuz recogiera en Sevilla, con motivo del 28F, Día de Andalucía, la medalla de la comunidad a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la reacción de sus vecinos al accidente ferroviario.