Adelante acusa a Imbroda de "mentir" sobre la huelga de profesores, que esgrime son cifras de directores e inspectores

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha sostenido este miércoles, tras apuntar que "es arriesgado dar la información a media mañana" en relación a los datos de seguimiento de la huelga de profesores del 18 de septiembre, que fue finalmente de un 7,7% del profesorado, que la información procede de la dirección de los centros y de la Inspección Educativa. Adelante Andalucía le ha acusado de "mentir" y de ejercer de "patronal cutre".

Imbroda ha respondido dos preguntas en comisión parlamentaria, una de Adelante Andalucía y otra del PP, sobre las cifras de seguimiento de la huelga de profesores convocada el 18 de septiembre. El consejero de Educación ha trasladado que las cifras definitivas de seguimiento por el profesorado fue de un 7,1% a las 14:00, que se elevó al 7,7% a la conclusión de la jornada.

El parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reprochado a Imbroda que la información trasladada a los medios de comunicación durante la mañana fue que "de 8.914 docentes en Málaga, solo uno hizo huelga, y en Sevilla, de 12.186 docentes, sólo 13 estuvieron en huelga". García le ha preguntado al consejero si "serán a esas personas a las que se les retirará el salario".

Imbroda ha sostenido que "no se trata de una lucha de cifras" y ha trasladado su "plena confianza en nuestros directores y la Inspección, que graban las incidencias de esa día". "Ni me alegro ni me dejo de alegrar", ha apuntado el consejero de Educación, quien ha expresado su "respeto por los docentes que secundaron la huelga".

El consejero de Educación ha replicado que los docentes en huelga en la Enseñanza Secundaria en la provincia de Málaga "fueron 134, el 1,5%". "Son datos públicos que usted puede ver", ha trasladado al parlamentario de Adelante Andalucía.

José Ignacio García ha vuelto a demandar al consejero si "les van a quitar el salario a los docentes o lo que va a ser es que mintieron con datos que no eran verdad". El diputado de Adelante Andalucía ha reclamado a la Junta "una alianza con docentes y trabajadores" y le ha reprochado que "ejerce como patronal cutre".

Imbroda en el cierre de su intervención ha replicado al diputado de Adelante Andalucía que "me puedo equivocar 1.000 veces, pero mentir, no", al tiempo que se ha reafirmado en que "si los medios preguntan la incidencia de la huelga a las 10:45, qué hago, ¿me invento el dato?". El consejero de Educación ha afirmado que la dirección de los centros iban facilitando "los datos cada 30 minutos". "Trasladamos lo que ha sucedido", ha apostillado Imbroda.

En la respuesta a la pregunta del parlamentario del PP, Rafael Caracuel, el consejero de Educación ha argumentado que "a pesar de la convocatoria de huelga, seguimos negociando en la Mesa Sectorial cómo podemos mejorar aún más los recursos que hemos puesto encima de la mesa". Imbroda ha manifestado "su respeto máximo por todos los docentes que han tomado esta decisión".

Caracuel ha defendido, tras expresar su "respeto a derechos como éste", que "el seguimiento fue muy bajo", convencido de que el profesorado estuvo centrado "en hacer su trabajo en pro del alumnado".