Adelante acusa a Junta de "poner en riesgo" a sus funcionarios por su "desastre" en medidas de seguridad ante el Covid

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía, a través de su diputada Maribel Mora, ha acusado este jueves a la Junta de estar "poniendo en riesgo" a sus empleados públicos que están trabajando de forma presencial porque las medidas de seguridad frente al coronavirus son "un desastre".

Así se lo ha afeado la diputada de Adelante al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

Maribel Mora ha señalado que se da "una situación de bastante inseguridad" en los centros de trabajo de la administración de la Junta ante casos positivos en coronavirus que se puedan dar en los mismos, después de que el Gobierno andaluz decidiera "mandar a trabajar de manera presencial a miles de trabajadores sin dotarles de las medidas de seguridad suficientes".

La diputada de Adelante ha recordado que la Junta alcanzó un pacto con sindicatos el pasado 14 de septiembre en el que posibilita, "si se concede, el 20% del horario de los empleados públicos en formato de teletrabajo", pero ha advertido de que, "en muchas consejerías, con la excusa de que no hay instrucciones claras o no hay un formulario oficial, no se está concediendo" esa opción.

Además, ha apuntado que "en algunos centros" de la administración "es posible que se pueda rotar" la plantilla y haber más espacio entre los empleados, pero "en otros muchos no y está toda la plantilla junta". Asimismo, "en algunos centros se obliga a que todo el mundo tenga la mascarilla siempre" puesta, pero "en otros no", y en algunas oficinas no hay "ventanas que se puedan abrir", y el aire acondicionado "no recicla el 100% del aire" de la estancia, según ha abundado.

Maribel Mora ha indicado además que en algunos centros es cierto que se ha aumentado "un poquito" el servicio de limpieza, pero "no es suficiente", y cuando hay casos positivos en Covid-19 entre la plantilla "se hacen cosas diferentes dependiendo de la Consejería", pero en ningún caso se opta por "poner en cuarentena a todo un servicio que esté en la misma sala", según ha continuado antes de advertir también de que "en algunos centros no se concede el teletrabajo los lunes y viernes".

Por eso, la parlamentaria de Adelante ha pedido a Bendodo que explique por qué la Junta "no facilita el teletrabajo de manera normal, y no excepcional como se está haciendo" ahora, según ha comentado.

LA JUNTA DEFIENDE SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El consejero de Administración Pública ha replicado que "todas las decisiones" de la Junta acerca de las medidas de seguridad en centros de trabajo se han tomado atendiendo las recomendaciones sanitarias y con negociación previa con las organizaciones sindicales.

Al respecto, se ha remitido al acuerdo alcanzado el 8 de mayo en la Mesa General Común de los Empleados de la Junta de Andalucía, que fue ratificado posteriormente por acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de mayo, y que "sigue vigente en la actualidad".

Bendodo ha recordado que, en dicho acuerdo, se recogen, entre otras cosas, que los trabajadores que "hayan tenido sintomatología reciente relacionada con el Covid o hayan estado en contacto estrecho con una persona afectada" por el coronavirus, "deberán contactar con los servicios de atención sanitaria según se haya establecido en los protocolos de la autoridad sanitaria y prevención de riesgos laborales".

Tras esta respuesta, Mora ha afeado al consejero que no le había contado "absolutamente nada" de lo que ella le había expuesto, y que los acuerdos a los que ha aludido "los conocemos todos", tras lo que ha insistido en acusar a la Junta de estar "poniendo en riesgo a los trabajadores" públicos que acuden presencialmente a sus puestos porque "hay un desastre en medidas de seguridad".

Bendodo ha señalado que en el Gobierno andaluz no ven que eso sea así, y ha defendido que, en las actuales "circunstancias difíciles", desde la Junta están "poniendo todos los medios a nuestro alcance para que Andalucía siga funcionando y la Administración siga prestando sus servicios con la mayor normalidad posible".

En esa línea, ha subrayado que se están implantando medidas para facilitar el teletrabajo y "protegiendo a los empleados públicos siempre", así como se han realizado test de coronavirus en el ámbito de la educación, la sanidad y la justicia, y también al personal de la Administración General de la Junta, y "los vamos a seguir ampliando en próximas semanas", según ha indicado.

CONTRATACIONES DE EMERGENCIA

Por otro lado, Adelante Andalucía ha preguntado también al consejero Bendodo en la sesión de control por la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de incoar diligencias de investigación por la contratación "exprés" de 159 funcionarios interinos.

Ante ello, Bendodo ha insistido en defender que el procedimiento seguido por la Junta para estas contrataciones "cumple a rajatabla todos los requisitos legales", así como que, cuando "aún estamos en una situación de alerta sanitaria", el Gobierno andaluz mantenga "un procedimiento de contratación de emergencia porque es necesario".

Ha subrayado además que se trata de un procedimiento que fue "aprobado mediante un decreto ley convalidado en el Parlamento" y "negociado y pactado con sindicatos" tanto en Mesa General como en Mesa Sectorial y en comisión de convenio.

En virtud de dicho procedimiento, "en primer lugar se llama a los trabajadores en bolsas de trabajo provinciales, informamos a los sindicatos y a las asociaciones más representativas de colectivos con discapacidad antes de publicar la oferta" y, finalmente, éstas se publican "en la Web del Empleado público y se sigue un riguroso proceso de selección para que exista máxima transparencia", según ha relatado Bendodo.

Además, ha recordado que la Fiscalía "ya ha archivado una denuncia" por estas contrataciones y "ha dejado claro que no existe relevancia penal en estos hechos", y ahora hay "un contencioso administrativo" ante el que, "llegado el caso", desde la Junta aportarán "toda la información que nos soliciten".

Por su parte, el diputado de Adelante Ismael Sánchez ha sostenido que "no puede ser" que la Junta "esté utilizando el momento de emergencia sanitaria" actual "para meter por la gatera a 3.751 personas a trabajar" en su administración, y ha acusado a Bendodo de "abusar y retorcer un decreto" y de apoyarse en "un procedimiento de contratación que en su momento, en el estado de alarma, apoyaron los sindicatos", según ha reconocido, pero "para contrataciones muy excepcionales, de profesionales que estuvieran en primera línea de lucha contra la Covid".

Sin embargo, la Junta ha contratado "cuerpos administrativos, administradores generales, conservadores de patrimonio, ingenieros informáticos", según ha criticado el diputado de Adelante, quien ha defendido que, para contrataciones que no sean de "profesionales para cuestiones de urgencia para combatir la pandemia", el Gobierno andaluz debe realizar "procedimientos que garanticen la entrada en la administración pública atendiendo a criterios de transparencia que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Además, que "no discrimine y excluya a colectivos como embarazadas, madres lactantes y mayores de 60 años", y "que contemple el cupo de personas con discapacidad", según ha abundado Ismael Sánchez, que ha concluido emplazando a Bendodo a no aprovechar "la situación de emergencia" derivada de la pandemia "para tapar una falta de previsión y una mala planificación de su Consejería".