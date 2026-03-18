Adelante Andalucía acusa a la Junta de "eliminar FP básica para alumnos con necesidades educativas" por "ahorrar"

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha alertado este miércoles de que la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía "ha decidido eliminar la Formación Profesional (FP) básica para alumnos con necesidades educativas especiales sólo para ahorrar".

Así lo ha denunciado públicamente el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha detallado que lo que pretende eliminar la Junta son "unos grados de FP básica" específicos "para el alumnado con necesidades educativas especiales" con edades comprendidas entre 15 y 17 años en los que cuentan con "una serie de recursos para aprender un oficio".

El portavoz de Adelante ha advertido de que esto "afecta a miles de familias en Andalucía que se están enterando en estos días", y ha subrayado que "se va a eliminar" dicha oferta formativa "de decenas de centros, de institutos de toda" la comunidad autónoma, así como ha relatado que "se va a derivar a esos alumnos con necesidades educativas especiales" a una "FP básica ordinaria", privándoles de la "oportunidad" que les dan los ciclos que se quieren suprimir, donde cuentan con "un entorno muy regulado, muy pequeñito, con todos los recursos" a su alcance.

Frente a ello, el portavoz de Adelante ha criticado que la Junta pretender derivar a esos alumnos a "una FP básica ordinaria donde van a tener una atención, con suerte, de una o dos horas en semana del maestro o maestra de educación especial".

"Esto es robarle el futuro a muchos niños y niñas de necesidades educativas especiales que, a través de estos ciclos formativos, podían aprender un oficio, incluso tener salidas laborales en determinados sectores", ha aseverado José Ignacio García, que ha criticado que "el único motivo que da la Consejería para esto es el ahorro", porque "es más caro en términos económicos tener a estos alumnos con una atención de un maestro especialista en el oficio, o en la familia profesional que sea, todo el tiempo en un grupo pequeño que meterlos en una FP ordinaria y que te atienda una o dos horas en semana" dicho profesor.

El portavoz de Adelante ha considerado que se trata de un asunto "gravísimo, y es una cuestión ya de derechos mínimos del alumnado con necesidad educativa especial" que hay que "intentar parar entre todos", y ha anunciado que su grupo va a dirigir al Gobierno andaluz una interpelación en el Pleno del Parlamento "sobre la situación del alumnado con necesidad educativa especial en toda Andalucía".