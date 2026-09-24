Adelante Andalucía arranca este viernes su escuela de otoño, en la que participarán Oskar Matute y Teresa Rodríguez

Archivo - Imagen del mitin de cierre de la II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía, que protagonizó su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía comienza este viernes la tercera edición de su escuela de otoño que se celebra en Cuevas del Becerro (Málaga) bajo el lema 'Bienvenidas a la revolución andalucista'. Las jornadas que se extienden hasta el domingo 27 de septiembre recogen varias mesas y foros con la participación de figuras del partido, agentes sociales y de formaciones políticas del resto del país.

Según ha indicado el partido en redes sociales, el viernes 25 a las 19,30 horas el diputado de EH Bildu, Oskar Matute va a participar junto a la parlamentaria del BNG en Galicia, Noa Presas, la representante de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), Ana Sánchez, y el abogado laboralista Luis de los Santos en el foro 'Los límites de progresismo institucional y las respuestas desde lo social y las izquierdas soberanistas y alternativas'.

A este encuentro también asistirá el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García quien cerrará las jornadas el sábado a las 20,45 horas con un mitin al que asistirá el parlamentario por Málaga, Luis Rodrigo Serrano, y la fundadora del partido, Teresa Rodríguez.

La agenda arranca el viernes a las 18,00 horas tres mesas simultáneas sobre temas como la economía, feminismo y "los ataques al territorio" de Andalucía con la participación de parlamentarios de Adelante y otros agentes sociales.

Los actos continúan el sábado por la mañana y tarde con varias mesas sobre temas de memoria histórica, andalucismo, sindicalismo y comunicación "en andaluz". La última charla por titulo "Tras el 17M: ¿Cómo echar a las derechas en Andalucía?" contará con la presencia de Teresa Rodríguez junto con José Cuevas (SAT), María Sánchez (Activista del movimiento de vivienda), Fran Fernández (Ustea).

En la previa a este fin de semana, la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Rocío Díaz, ha defendido que, "en un contexto de auge de la derecha, la izquierda andalucista tiene la obligación de prepararse, organizarse y formarse".

Ha subrayado además que uno de los objetivos debe ser la creación de espacios donde "la izquierda más combativa y andalucista se reúna para hacer magia con la inteligencia colectiva" y dotarse de "herramientas para afrontar los próximos retos a los que se enfrenta Andalucía".

Por otro lado, Rocío Díaz ha explicado que repiten ubicación para la organización de estas jornadas "porque Cuevas del Becerro es un pueblo precioso, y porque su gente nos acogió de manera maravillosa el año pasado, además de ser un ejemplo de otra experiencia municipalista desde una izquierda emancipadora", con su cooperativa, que es "un ejemplo de ello", y desde donde "llevarán la comida de toda la escuela", según ha destacado.