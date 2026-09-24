Vecinos de Sevilla protagonizan una sentada frente a la Giralda en protesta por la cena de los premios Escaparate

La actriz María Galiana (c) durante la 'sentada' convocada en la Plaza Virgen de los Reyes en protesta por la celebración de una polémica gala de la revista Escaparate. - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupos de vecinos de Sevilla capital han sacado este jueves sus sillas, mantas y cojines a la Plaza de la Virgen de los Reyes para protagonizar una sentada de protesta por la cena de gala con motivo del 20º aniversario de la revista Escaparate, celebrada el pasado viernes en este mismo espacio público.

A media tarde, desde jóvenes hasta mayores, entre ellos la actriz sevillana María Galiana, han ocupado la plaza con sus sillas y abanicos, mientras jugaban a las cartas, tomaban refrescos y merendaban para mantener la protesta pese a las altas temperaturas registradas durante la jornada.

Vecinos y representantes de los grupos políticos de la oposición municipal han expresado su rechazo al uso privado de este espacio histórico de la ciudad. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la legalidad de la ocupación de la plaza, protegida por el punto 11.1 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico Declarado de la Ciudad de Sevilla con Actividades y Eventos Efímeros.

Según el Consistorio, la utilización de este espacio se ajustó a la normativa porque la solicitud de ocupación fue realizada por el propio Ayuntamiento, a través del Área de Turismo y del departamento Feeling Land Events de Contursa.