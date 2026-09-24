Meteored avisa de un cambio de tiempo: llegan las lluvias y bajan las temperaturas

Archivo - La lluvia vuelve a Logroño a partir del domingo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Meteored España ha avisado de que se avecina un cambio de tiempo a partir del domingo con el que bajarán las temperaturas y que en La Rioja, además, dejará lluvias.

El otoño astronómico acaba de comenzar con temperaturas muy superiores a las habituales para estas fechas, prolongando el ambiente caluroso del verano, que ha sido el más cálido registrado en España.

Sin embargo, esta situación cambiará a finales de semana con la llegada de un frente por el noroeste, que traerá lluvias a Galicia, Castilla y León y las regiones cantábricas, además de un descenso notable de las temperaturas.

A partir del lunes de la próxima semana, el tiempo cambiará radicalmente por la llegada de una profunda borrasca que podría intensificarse rápidamente.

Los primeros días estarán marcados por las lluvias en las vertientes atlántica y cantábrica y un descenso generalizado de las temperaturas.

En el Mediterráneo apenas se alcanzarán los 30 grados, mientras que en la meseta norte las mínimas bajarán de los 10 grados y podrían aparecer las primeras heladas en los Pirineos.

Durante lo que queda de jueves continuará el tiempo estable y soleado en gran parte de España, con temperaturas propias del verano.

Las máximas subirán especialmente en el Cantábrico y el interior de la Comunidad Valenciana, alcanzando hasta 37 grados en Córdoba, Sevilla y Ourense.

En Canarias habrá más nubosidad y posibles chubascos, mientras que destacará el fuerte viento de levante en el Estrecho.

El viernes continuará el tiempo estable, aunque habrá nubes bajas y brumas en algunas zonas del litoral y posibles chubascos en las islas occidentales de Canarias.

Las temperaturas bajarán notablemente en Galicia, el Cantábrico y Canarias, pero seguirá el calor extremo en el valle del Guadalquivir y las vegas del Guadiana, con máximas cercanas a 40 grados en Sevilla, Badajoz y Córdoba.

El sábado, un frente atlántico se acercará al noroeste peninsular, aumentando la nubosidad durante la tarde y dejando posibles lluvias débiles. En Canarias también habrá nubosidad y algún chubasco débil.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque bajarán ligeramente en Galicia, mientras que Sevilla, Badajoz y Córdoba rondarán de nuevo los 40 grados.

DOMINGO: LLEGAN LAS LLUVIAS A LA RIOJA

El domingo llegará un cambio de tiempo con la extensión de un frente atlántico hacia el norte y oeste de España, dejando lluvias en Galicia, Asturias, País Vasco y La Rioja, además de precipitaciones más dispersas en otras zonas.

También podrían producirse chubascos en el Mediterráneo y algún aguacero en Canarias. Las temperaturas bajarán y habrá viento fuerte en el Estrecho.

De cara a la próxima semana, una profunda borrasca al oeste de la Península podría intensificarse rápidamente entre el lunes y el martes, provocando más lluvias, viento y un descenso de las temperaturas.