Adelante Andalucía pide "acabar con las privatizaciones" en el SAS que "están en el origen del error del cribado"

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España).

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este sábado "acabar con las privatizaciones" dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, porque estarían, a su juicio, "en el origen del error del cribado del cáncer de mama". Un total de 2.371 mujeres de este programa de detección precoz no fueron avisadas de que necesitaban una segunda prueba diagnóstica para descartar posibles lesiones tumorales. El grueso de estas mujeres son del Hospital sevillano Virgen del Rocío.

En declaraciones a los medios, García ha valorado así la información adelantada por 'El País', en la que se explica que, en 2022, altos cargos de la Administración sanitaria habría dado la orden de que no se llamara ni se mandaran cartas a las mujeres que necesitan esas pruebas complementarias porque de manera automática lo haría el sistema. Un sistema que había pasado a manos de la empresa NTT Data tras una licitación impulsada por la Consejería de Salud en manos entonces del actual presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

Para el portavoz de Por Andalucía, esto demostraría que "hay responsables políticos del error" en el cribado del cáncer de mama y "siguen en sus cargos". "El origen en el fallo del cribado estaría relacionado con la privatización de la sanidad, que genera caos, un mal funcionamiento, ineficacia y, además, encarece todo el proceso. Lo público funciona mejor", ha argumentado José Antonio García, que exige al Gobierno andaluz "responsabilidades".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

A fecha 21 de octubre, un total de 1.778 mujeres en esta situación, a las que "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.

La Junta está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema.

La Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, constituida este pasado viernes, ha designado como portavoz a Mercedes Acebal, coordinadora de los referentes de las unidades de mama hospitalaria y jefa del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Universitario de Málaga.