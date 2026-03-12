La Junta destina un 20% más a la atención integral a personas con problemas de salud mental grave

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la visita a la nueva delegación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que el presupuesto de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), dedicada a la "atención integral" de personas con problemas de salud mental grave, ha aumentado un 19,8% desde 2020, pasando de 48,4 millones de euros a 59,6 millones para este año.

Así lo ha dicho Sanz en la nueva sede de la fundación en Málaga, donde ha explicado que este incremento del presupuesto, que respecto a 2025 es del 9,3% --pasando de 55,5 a 59,6 millones de euros--, va a permitir atender a más personas con la ampliación de plazas residenciales en Jabalquinto (Jaén) y de plazas de carácter autonómico para primeros episodios psicóticos, destinadas al respiro familiar o estancias cortas.

Asimismo, ha asegurado que va a permitir el refuerzo de la coordinación con el Programa de Salud Mental; favorecer la rotación en las plazas del programa residencial hacia niveles de supervisión para tener una mayor autonomía y desarrollar centros de escucha dirigidos a jóvenes que presentan malestar emocional.

Además, los objetivos para 2026 de Faisem, que atiende a más de 8.000 personas en toda Andalucía, pasan por potenciar la actividad de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo, donde atendieron el año pasado a 2.904 personas; y acreditar y poner en marcha aulas de formación en Cádiz y Córdoba con certificado profesional.

La fundación está trabajando también para aumentar la atención a las personas con trastorno mental grave sin hogar, a través de equipos de tratamiento asertivos en la comunidad y para los internos en instituciones penitenciarias. A lo que el consejero ha añadido la coordinación de actuaciones en relación con "la defensa de los derechos, la lucha contra el estigma y la discriminación de personas con problemas de salud mental".

Así, ha explicado que, en el marco del Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental puesto en marcha por este Gobierno, se han invertido en esta legislatura más de 18,5 millones de euros de fondos finalistas en 75 nuevos proyectos. "Nuevas infraestructuras que hemos dotado con un importantísimo refuerzo de plantilla con 370 contrataciones, lo que permite contar hoy ya con 3.250 profesionales distribuidos en 153 dispositivos", ha añadido.

El consejero ha valorado que estas mejoras "nos permiten contar hoy con una atención a la salud mental más especializada, en entornos más humanizados y con la máxima garantía de calidad y equidad entre los territorios".

En este punto, se ha referido a la diferenciación de espacios para la atención infanto-juvenil, las cuatro nuevas unidades de hospitalización de salud mental de infancia y adolescencia en Cádiz, Granada, Sevilla y Málaga, que se unen a Jaén y Almería; o el hospital de día intensivo para el tratamiento de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, que se ha sumado a las dos unidades especializadas en trastornos de la conducta alimentaria de Granada y Málaga que se crearon en la legislatura anterior.

Además, ha destacado el protocolo de actuación antisuicidio, que "estamos ultimando" con las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para, entre otras cosas, "reforzar el papel de los centros educativos y mejorar la coordinación de todos los agentes implicados".

Sanz ha asegurado que "vamos a seguir avanzando en esta línea" con el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones, que "esperamos poder aprobar pronto", que pretende reformar y transformar el modelo de atención en salud mental y adicciones integrando de forma coordinada ambas áreas e incorporando por primera vez la atención a la patología dual.

El titular de Sanidad ha recordado que la atención integral a la salud mental, "no sólo desde el ámbito asistencial sino también el apoyo social, es una prioridad" para el Gobierno andaluz. Así, ha señalado que "el principal objetivo que desarrollamos con Faisem es la prevención de la marginación y la discriminación de cualquier persona con discapacidad psicosocial derivada de trastorno mental grave, así como el apoyo a su integración social y laboral".

Por esto, ha incidido, la nueva sede de la fundación en Málaga se enmarca en la "transformación de la sanidad andaluza emprendida por este Gobierno". Así, ha detallado que "Faisem comenzó su actividad en Málaga en el edificio que albergó lo que antes se conocía como el manicomio provincial, de ahí paso al recinto del Hospital Civil, donde ya han comenzado las obras del nuevo hospital y ahora lo tenemos en el Camino de San Rafael".

"Faisem ha pasado, por tanto, de un espacio de reclusión a unos servicios y unas dependencias destinadas a la inclusión social", ha subrayado Sanz. Desde esta nueva sede, que cuenta con 500 metros cuadrados, la fundación coordina todos los proyectos y servicios que presta a sus usuarios en la provincia.

"Más de mil personas en Málaga se benefician de los programas residenciales, programas de día, el programa de Apoyo y Atención a Domicilio, así como del programa de empleo, que el año pasado atención a 503 personas en Málaga, de las que 118 fueron contratadas", ha abundado.

El consejero ha apuntado, además, que la fundación cuenta con una plantilla media de 1.228 efectivos, de los que 190 trabajan en la provincia de Málaga. "Su trabajo es fundamental para que las personas con algún trastorno mental encuentren un respaldo social", ha valorado el consejero.

También ha recordado que "una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y que entre siete y diez personas por cada 1.000 tendrán un problema grave de salud mental. Estos problemas son duraderos, conlleva discapacidad psicosocial y la utilización frecuente de servicios sanitarios y sociales".

El acto ha contado, además, con la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; la directora general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial, Silvia Maraver; el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista; la delegada de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Rutz Sanabria; el concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos del Ayuntamiento de Málaga; el director gerente de Faisem, Fernando Castro; la delegada provincial de Faisem, Inmaculada Pérez; la jefa de Servicio de Evaluación Asistencial Temprana de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, Encarnación Peláez; y el responsable en Málaga de UNEI, Antonio Terroba.