Adelante Andalucía pide que las ayudas por el temporal lleguen "rápido" y no se queden en "un titular" o un "mercadeo"

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha abogado este miércoles por que las ayudas que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han anunciado para paliar las consecuencias por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas lleguen "rápido", y no se limiten a quedarse en "un titular" o en un objeto de "mercadeo" entre gobiernos.

Así lo ha manifestado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha ironizado con la cercanía de las próximas elecciones andaluzas para señalar que "qué alegría" que Andalucía esté "en precampaña electoral", porque así "todo es tan rápido" en relación al anuncio y la aprobación de dichas ayudas por parte de las administraciones.

En todo caso, el portavoz de Adelante ha reclamado que "ese dinero no se quede en un mercadeo de ayudas, no se quede en el titular, en el anuncio" y en "ver quién pone una cifra más rimbombante en los medios de comunicación" en el marco de "la peleíta" entre el PSOE y el PP, sino que "ese dinero sea rápido, ágil y sin laberintos burocráticos, y que se le haga un seguimiento para que llegue verdaderamente a todo el mundo".

"Yo a los gobiernos sólo les diría que nos conocemos, que ya sabemos en lo que queda el anuncio del anuncio del anuncio", ha abundado José Ignacio García, quien ha defendido además que hay que abordar al hilo de esta cuestión "el problema de las infraestructuras" en Andalucía, que es "un trabajo a medio y largo plazo", y teniendo en cuenta además que, "desgraciadamente", y como consecuencia del "cambio climático", "vamos a tener más situaciones parecidas a esta repetidas en el tiempo".

Y, "o nos preparamos ante esta situación con unas infraestructuras en condiciones, con un plan de infraestructuras pensado para los pueblos, para nuestras ciudades, para nuestros barrios, o lo vamos a pagar", ha advertido el portavoz de Adelante, quien ha incidido en pedir a los gobiernos que "dejen las peleítas" para ver quién "hace el anuncio más rimbombante sobre las ayudas", y que actúen con "serenidad" y "sensatez", desde la premisa de que "es fundamental que estas ayudas sean rápidas, ágiles y sin laberintos burocráticos", y que lleguen "a todos" los que las necesiten.

EL "PROBLEMÓN" DE LAS INFRAESTRUCTURAS

De igual modo, ha defendido que no hay más que "ir a cualquiera de las zonas más afectadas" por el temporal para "darse cuenta de que tenemos un 'problemón' de infraestructuras", y al respecto ha puesto de relieve que "ahora mismo hay más de 30 carreteras cortadas por desprendimiento en Andalucía", así como la población de Benamahoma, en Grazalema (Cádiz), sigue "aislada por carreteras".

"El problema es que nos hemos pegado 20 años sin invertir en las carreteras y en las infraestructuras de Andalucía, y cuando llega un temporal ahora nos echamos las manos a la cabeza", ha manifestado José Ignacio García, quien al hilo ha aseverado que "los temporales se previenen", y "necesitamos invertir durante años" en infraestructuras, algo que "depende del PSOE y del PP", así como del conjunto de administraciones, ha abundado.

También ha apuntado que, por encima del turismo, hay que atender a la hora de afrontar este problema a que "la gente pueda ir a trabajar ya", y en todo caso ha subrayado que "tenemos un problema urgente, fruto de que no se ha prevenido y de que nos hemos pegado 20 años sin cuidar las infraestructuras de nuestros pueblos, y ahora lo estamos pagando", por lo que "necesitamos un plan específico de infraestructuras basado en las necesidades de los pueblos, no en los beneficios económicos de unos pocos, de una minoría", según ha zanjado José Ignacio García.