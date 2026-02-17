Moreno anuncia un plan dotado con 1.780 millones para ayudas directas y obras por el temporal: "Debemos ir todos a una"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside la reunión del Comité de Evaluación de Daños y presenta el Plan Andalucía Actúa, con el que se hace frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas. A 17 de febrero de 2026 en sevilla- María José López - Europa Press

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado este martes el Plan Andalucía Actúa, que, con una dotación inicial de 1.780 millones, tiene como objetivo hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad autónoma.

El acto se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla tras la reunión del Comité de Evaluación de Daños. El presidente ha considerado fundamental la colaboración entre administraciones y en que el Gobierno central se "ponga manos a la obra" en su ámbito competencial para afrontar estos cuantiosos daños: "Aquí tenemos que ir todos a una, ante una catástrofe de esta naturaleza y una situación que tantos daño y tanto sufrimiento ha causado a decenas de miles de ciudadanos de Andalucía, tenemos que trabajar juntos".

Ha expuesto que el Plan Andalucía Actúa está "abierto" y podrán sumarse nuevas partidas a medida que se sigan evaluando los daños a lo largo de esta semana y las próximas. Ha indicado que se contemplan "ayudas directas" para el campo, para los autónomos o para la pequeña y mediana empresa. "Dinero directo, no líneas de crédito, que, si es necesario, las habrá", ha apuntado Moreno, quien ha indicado que para dotar al plan se ha llevado a cabo una "reorganización del presupuesto" de la comunidad de este año como nunca antes se había hecho, quitando partidas de determinadas consejerías para destinarlas a las necesidades que ha generado esta emergencia, como el arreglo de carreteras.

Se trata, según ha señalado, de un "esfuerzo inédito" por parte de la Junta, que espera que se complemente también con actuaciones del Gobierno central.

En cuanto a las principales partidas del plan, se encuentran los 988 millones de euros destinados al sector agrícola, como el más afectado por el temporal. De esa cantidad, habrá ayudas directas por importe de 700 millones para las 33.000 explotaciones afectadas.

Respecto al destrozo de carreteras, el presidente ha hablado de una cifra que supera los 535 millones de euros, de manera muy especial en las provincias más azotadas, como Cádiz y Málaga. Se actuará en más de 1.000 kilómetros de vías tras haberse registrado casi 600 incidencias graves.

El plan también contempla 35 millones en ayudas a la pequeña y mediana empresa y autónomos para evitar la pérdida del empleo. Se contemplan ayudas de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes durante 10 meses, de febrero a noviembre. Se podrán añadir 3.500 euros por cada trabajador, de manera que un autónomo con dos o tres empleados (la media en Andalucía) podría recibir entre 9.000 y 12.500 euros.

Por su parte, el efecto en centros educativos, como colegios e institutos, según Juanma Moreno, se estima en más de 60 millones de euros, que probablemente se podrán incrementar según se vayan calibrando los daños, mientras que, en centros sanitarios, se estima un daño por unos 13 millones de euros, especialmente, en ambulatorios, centros de salud y algún hospital.

El coste en vías pecuarias e instalaciones medioambientales será de unos 49 millones de euros, según el presidente, quien ha apuntado que están vías son sumamente importantes para ganaderos y el campo en general.

En apoyo a los municipios, se prevén unas ayudas de unos 50 millones de euros para recuperación de servicios públicos, redes de agua y otro tipo de necesidades.

Se contemplan además 4 millones de euros en áreas de emergencia, para mejorar el Infoca y la atención a los afectados.

"Lo que hoy presentamos es un primer paquete de recursos que esperamos que se complemente con las medidas del Gobierno de España y también de la Unión Europea, siguiendo la tónica de colaboración que ha habido desde el principio", ha indicado Moreno, quien ha confiado en que se hagan efectivas lo "más pronto posible" las ayudas de la administración central para los arreglos en viviendas.

Asimismo, el presidente ha pedido "paciencia y confianza" a los afectados, garantizando que la Junta está actuando "a contrarreloj", pero "más rápido no se puede ir".

"Más rápido no se puede ir, porque las cosas hay que hacerlas siempre con solvencia técnica, con coordinación y lógicamente cumpliendo unos plazos que son obligados, pero en menos de una semana, aquí están más de 1.700 millones de euros a disposición de los andaluces para que tengan un auxilio en esta situación", ha recalcado Juanma Moreno, quien ha indicado que hay actuaciones que van a ir por la vía de urgencia en este mes, marzo y abril.

El objetivo, según ha añadido, es "adelantar al máximo las medidas de choque para lograr una normalización lo antes posible de la vida cotidiana en las áreas que, evidentemente, están más afectadas", y, por tanto, se quiere "reducir los tiempos de espera para la recuperación de los entornos y también de las propias infraestructuras". Otro tipo de actuaciones, por su propia envergadura, por su tamaño y su complejidad técnica, se empezarán, pero no se podrán terminar hasta un tiempo después, según ha apuntado.

PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL

En cuanto a las peticiones al Gobierno central, Juanma Moreno ha recordado que se ha solicitado dinero del Fondo de Contingencia, que tiene unas partidas de cerca de 4.000 millones de euros y que son "ágiles y fáciles" de poner en marcha, y que permita a la Junta utilizar el superávit y los remanentes de tesorería de los ejercicios 2024 y 2025 para afrontar los daños, de manera que no computen a efecto de reglas fiscales, tal y como hizo con Canarias tras el desastre del volcán de La Palma.

La Junta ha instado además al Ejecutivo nacional a que solicite a la Unión Europea movilizar el fondo de solidaridad y la activación del fondo de gestión de crisis de la PAC. "Son ayudas más lentas, pero están ahí y al final, llegan", según Moreno.

"Los andaluces esperan de nosotros coordinación, colaboración y celeridad para que Andalucía vuelva a la normalidad de una comunidad líder y capaz de hacer frente a las distintas vicisitudes con las que nos encontramos", según Juanma Moreno, quien ha insistido en pedir "paciencia y confianza" a la ciudadanía.