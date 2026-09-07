Adelante Andalucía prepara sus candidaturas a las municipales como la "izquierda nueva" que puede "echar a las derechas"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), y los responsables de Organización, Néstor Salvador (i) y Rocío Díaz (d), durante la rueda de prensa. A 07 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de Adelante Andalucía - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este lunes su hoja de ruta para concurrir a las elecciones municipales previstas para mayo de 2027 desde la premisa de que constituye la "izquierda nueva" y es la única formación de ese espectro ideológico que "puede echar a las derechas" de los ayuntamientos en los que gobiernan este mandato.

Así lo ha defendido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa junto a los responsables de organización de la formación Rocío Díaz y Néstor Salvador, en la que han anunciado que el sábado 10 de octubre se celebrará una conferencia municipalista para cerrar las líneas claves de cara a estas candidaturas.

José Ignacio García ha subrayado que entre los principales objetivos que se marca Adelante Andalucía para este curso político figuran tanto las elecciones generales como las locales previstas para 2027, y respecto a los comicios generales ha reiterado que la formación va a presentar listas "en las ocho provincias" andaluzas, y ya tiene puesta "la maquinaria en marcha" para la elaboración de sus programas, teniendo en cuenta además que "todas las encuestas dicen que va a haber diputados andalucistas en las próximas Cortes Generales" que surjan de esa cita con las urnas, según ha valorado.

EL PLAN PARA LAS ELECCIONES LOCALES

Por otro lado, respecto a las elecciones locales, ha indicado que Adelante Andalucía tiene "un plan" que "ya está lanzado" y en el que llevan "meses trabajando", desde la premisa de que "hay muchos vecinos de pueblos y ciudades de Andalucía que están hartos de su alcalde de derecha, que muchas veces son más caciques que alcaldes", y "hay que echar a las derechas de los ayuntamientos".

"Y eso solo se hace con una izquierda nueva", que es Adelante Andalucía, según ha reivindicado José Ignacio García, que ha sostenido así que su formación es "la mejor herramienta para que el aire fresco en la izquierda, para que una fuerza capaz de echar a las derechas, llegue a los ayuntamientos".

En esa línea, ha aseverado que para ese objetivo no sirve "la izquierda de siempre", y se ha referido en concreto al PSOE, al que ha definido como "la máquina más perfecta de defraudar votantes de izquierda".

García ha subrayado que Adelante Andalucía se va a presentar en "los principales municipios de Andalucía", y se fija el objetivo de que el proyecto de su formación "llegue a los ayuntamientos" andaluces "para echar a las derechas".

ADELANTE AUGURA QUE DARÁ LA "SORPRESA" EN LAS MUNICIPALES

Por su parte, Rocío Díaz ha incidido en señalar que, para Adelante Andalucía, las elecciones municipales son una "gran prueba de fuego", y que el ámbito local le permite "a la gente poder participar" e implicarse "directamente en la política institucional".

Ha aventurado que Adelante Andalucía dará una "sorpresa" en las municipales como la que dio en las andaluzas del pasado 17 de mayo, en la que superó a la coalición Por Andalucía y fue la cuarta fuerza más votada, porque tienen "un bagaje lleno de experiencia", han "trabajado mucho y muy bien", y porque creen que, en "un contexto político donde la ultraderecha, las políticas del miedo y del odio, ascienden y campan a sus anchas", el proyecto de Adelante es "la única alternativa y la más necesaria aún si cabe que anteriormente", porque encarna "todo lo contrario del odio y del miedo", según ha aseverado.

"Nuestro proyecto es el del amor, de los cuidados hacia nuestra tierra, pero también hacia nuestra gente, de la valentía y de la alegría, de enfrentarnos a la ultraderecha con la cabeza bien alta, y de no dejarle pasar absolutamente ni una", ha añadido antes de indicar que Adelante aspira a presentarse en las próximas elecciones municipales en las ciudades de "más de 100.000 habitantes, en la mayoría de las comarcas y en casi todos los municipios".

CONFERENCIA MUNICIPALISTA EN OCTUBRE

Para ello, según ha concretado Néstor Salvador, la Coordiandora Nacional de Adelante ha aprobado su plan para las elecciones municipales y, ahora, las asambleas del partido "harán aportaciones hasta el 10 de octubre", cuando la formación celebrará "una conferencia municipalista donde se cerrará este proceso de debate municipal", de forma que, "a principios de noviembre" prevén presentar sus "candidaturas a las principales ciudades de Andalucía".

El responsable de Organización ha precisado que Adelante no sólo presentará entonces a sus candidatos cabezas de lista, sino a las "principales caras" de las mismas, porque creen en "un proyecto colectivo, no individual".

Ha explicado además que en febrero se abrirá una "segunda fase" en este proceso, para dar oportunidad a las asambleas que se están presentando desde el pasado mes de mayo --cuando se celebraron las elecciones autonómicas-- en diversos municipios, para que puedan concurrir a estas elecciones y ser "la alternativa a los ayuntamientos de la derecha y también a las izquierdas que ya se han arrodillado y que no quieren presentar una alternativa", ha apostillado.