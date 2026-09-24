La Junta destina 600.000 euros a los centros sanitarios de Olvera, Benamahoma y Benaocaz en Cádiz

La delegada de Sanidad, Eva Pajares, en el centro de salud de Olvera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha visitado el Centro de Salud de Olvera y los consultorios de Benamahoma y Benaocaz para conocer sobre el terreno la situación de la Atención Primaria en estos municipios del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, donde la Consejería ha invertido 600.000 euros en diferentes actuaciones a lo largo de este mismo año.

Según ha indicado la Junta en una nota, en Olvera la delegada ha podido comprobar las últimas actuaciones desarrolladas en materia de mantenimiento, como han sido la impermeabilización de la cubierta plana y la reparación y renovación de la cubierta de teja, la pintura completa de las fachadas, la sustitución de balcones de madera por nuevos elementos de cerrajería metálica, la renovación de las luminarias exteriores y trabajos puntuales de reparación y pintura interior.

En este sentido, ha asegurado que todas estas actuaciones suponen una mejora sustancial de las condiciones de seguridad, impermeabilidad, durabilidad y protección del edificio, al tiempo que renueva su imagen exterior y mejora elementos como los balcones, la iluminación exterior y determinados espacios interiores. Además, la intervención permite mantener el centro en mejores condiciones constructivas, funcionales y estéticas y proporciona un entorno más adecuado para el desarrollo de la actividad asistencial, según la Junta.

Asimismo, ha señalado que en este centro de Olvera se ha renovado el equipamiento, salas y mobiliario de los gabinetes de odontología, dotando al centro de unas instalaciones modernas y adecuadas a las necesidades de pacientes y profesionales.

En el caso de Benamahoma la delegada también ha podido comprobar las últimas actuaciones, centradas también en la renovación de la cubierta, incluida su impermeabilización y reposición de tejas; la sustitución de las ventanas existentes por nuevas carpinterías de aluminio; y la reparación y pintura de fachadas y espacios interiores. Todas estas medidas han venido a corregir los daños que se produjeron en este consultorio tras los temporales del pasado invierno.

Por su parte, en el consultorio de Benaocaz también se han renovado la pintura y los acabados interiores, incluyendo la reparación previa de pequeños desperfectos, complementada con actuaciones puntuales de mejora en aquellas zonas de la fachada que presentaban deterioros.

La actuación, según ha indicado la Junta, ha permitido recuperar los espacios afectados por el desgaste derivado del uso y del paso del tiempo, mejorar el aspecto general del consultorio y actuar preventivamente sobre pequeños desperfectos de la fachada.

La delegada territorial ha señalado que las actuaciones realizadas en estos tres municipios responden a una estrategia de la Junta de Andalucía para la conservación y mejora de las infraestructuras sanitarias de la Sierra de Cádiz, actuando sobre las necesidades específicas de cada edificio. En ese sentido, las intervenciones permiten mejorar la protección y durabilidad de los inmuebles y renovar sus espacios, favoreciendo unas mejores condiciones para la prestación de la asistencia sanitaria y para el trabajo de sus profesionales ha concluido.