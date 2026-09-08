Adelante Andalucía registra su propuesta de ley para "eliminar" las ayudas por vivienda a altos cargos de la Junta

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, presenta junto a diputados de su grupo su proposición de ley para "eliminar" ayudas de alquiler a altos cargos de la Junta. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha registrado este martes, 8 de septiembre, su proposición de ley para "suprimir la indemnización por vivienda y alojamiento" a altos cargos de la administración autonómica.

Para ello, desde Adelante proponen una modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades y retribuciones del personal alto cargo de la administración de la Junta de Andalucía, según figura en el texto de la propia iniciativa, que este martes ha presentado en una atención a medios en el Parlamento el portavoz del grupo, José Ignacio García, junto a diputados de su formación.

Según han explicado desde Adelante Andalucía en una nota, se destinan alrededor de "1,5 millón de euros de presupuesto anual a estas indemnizaciones", una "elevada cifra" que, "sin embargo, no considera el incremento del número de altos cargos que ha tenido lugar con el nuevo Gobierno" andaluz de coalición de PP-A y Vox, que "ha elevado a 314 la cifra de altos cargos en 2026, lo que supone trece (13) más que en la legislatura anterior".

"Los que no querían paguitas resulta que son el Gobierno con más altos cargos de la historia, y estos altos cargos tienen el privilegio de tener casas gratis", ha denunciado al respecto el portavoz de Adelante, José Ignacio García.

Además, desde Adelante avisan de que "el tope individual de las compensaciones se ha ido incrementando desde su creación en el año 2000, lo que implica un previsible crecimiento en los próximos años". Considerando estos factores, "el ahorro presupuestario anual como consecuencia de la eliminación de estas ayudas podría elevarse hasta 1,8 millones de euros", apuntan desde la formación andalucista.

Adelante Andalucía ha defendido la "relevancia", en su opinión, de "eliminar esta sobrefinanciación de los altos cargos políticos considerando la crisis de vivienda que enfrenta el pueblo trabajador", y en esa línea el portavoz del partido ha llamado la atención acerca de que, "mientras los andaluces y andaluzas estamos sufriendo una crisis de vivienda brutal --no se puede pagar el alquiler ni la hipoteca, la gente está asfixiadísima--, los altos cargos del PP y Vox, después de salarios altísimos y de dietas, tienen hasta 2.000 euros al mes para una casa gratis".

"Cuando se le da una ayuda a una mujer víctima de violencia machista, es una paguita. Cuando alguien está cobrando el Ingreso Mínimo Vital, es una paguita. Cuando alguien cobra una beca para estudiar, es una paguita. Pero los altos cargos del PP y Vox, que cobran hasta 2.000 euros al mes para tener casa gratis, además del salario y de las dietas, eso no es una paguita, ¿verdad? Pues, señores de Vox, señores del Partido Popular, esta paguita hay que eliminarla", ha declarado José Ignacio García.

Desde Adelante subrayan que el PP y Vox tendrán que posicionarse y debatir esta ley. "Van a tener que votar en el Parlamento y se va a ver la verdadera cara de Vox y del Partido Popular", ha continuado José Ignacio García antes de apostillar que "se tiene que acabar" la actitud que, en su opinión, tiene Vox, "siempre con mano dura con los débiles y guante de seda con los fuertes".

"Adelante Andalucía lo hace al revés: guante de seda y cariño con los débiles y mano dura con los altos cargos caraduras que cobran ayudas al alquiler para tener casa gratis", ha advertido José Ignacio García para concluir.