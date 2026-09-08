Archivo - La Guardia Civil investiga a un hombre por circular por Calahorra con una bicicleta transformada en ciclomotor - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un varón de 43 años, residente en la localidad de Calahorra, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular con un ciclomotor pese a tener declarada la pérdida de vigencia de su permiso de conducción, tras haber agotado la totalidad de los puntos asignados reglamentariamente.

Esta conducta, tipificada en el artículo 384 del Código Penal, supone un grave riesgo para la seguridad vial, ya que el implicado carece de la autorización administrativa necesaria para conducir.

La actuación se enmarca en los dispositivos de control y prevención que el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) desarrolla de forma permanente en La Rioja para detectar infracciones graves, prevenir riesgos y retirar de la circulación a aquellos conductores que incumplen las restricciones legales.

Los hechos ocurrieron en la calle Bebricio de Calahorra, donde los agentes observaron a una persona que se desplazaba sobre un vehículo de transporte personal de dos ruedas -bicicleta- manteniendo una velocidad constante, incluso en un tramo con pendiente, sin accionar los pedales.

Este comportamiento levantó las sospechas de los agentes sobre una posible manipulación del sistema de propulsión, por lo que procedieron a interceptar el vehículo y verificar su naturaleza.

Durante la identificación, los agentes comprobaron que el individuo carecía de permiso de conducir, al constarle en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja una declaración de pérdida de vigencia del permiso de la clase B, motivada por la pérdida total de los puntos asignados.

Esta circunstancia elevó la gravedad de los hechos, al tratarse de una persona inhabilitada legalmente para conducir cualquier vehículo que requiera autorización administrativa.

Ante las sospechas de manipulación, los agentes intervinieron el vehículo y lo trasladaron a un taller autorizado para realizar las correspondientes pruebas técnicas y determinar la velocidad y la potencia máximas que desarrollaba.

Las pruebas se llevaron a cabo aplicando los márgenes de error legalmente establecidos, conforme al factor de corrección ISO 1585 y a los criterios fijados por la Dirección General de Tráfico en la norma EN 17128:2020, que regula, entre otros aspectos, los ensayos realizados en bancos de potencia para determinar la categoría del vehículo.

Los resultados confirmaron que el ciclo había sido manipulado mediante la instalación de un acelerador en el manillar y la desconexión del sistema de asistencia al pedaleo.

Estas modificaciones permitían que el vehículo funcionara como un ciclomotor de la subcategoría L1e-B. Para conducir este tipo de vehículos es obligatorio disponer de un permiso de conducción de la clase AM, requisito que el investigado no cumplía al tener su permiso sin vigencia por pérdida total de puntos.

La constatación de estos hechos motivó la instrucción de las correspondientes diligencias contra el conductor y su puesta a disposición de la autoridad judicial.