Ceuta crisis migratoria, en directo: última hora con Marruecos, informes e investigaciones

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno desclasificará este miércoles unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. La ministra portavoz, Elma Saiz, avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder".

Saiz explicó que se podrá acceder "a todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España" y defendió que la ciudadanía tendrá "la información de la que se dispone", porque actúan desde la transparencia. Dicho esto, indicó el Gobierno ha realizado "una labor importante de anonimizar" para desclasificar y compartir los informes "que tuvieran relevancia". Los textos que afecten a la Seguridad Nacional tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

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