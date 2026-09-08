EEUU pide a Europa prepararse para "un conflicto prolongado" en Ucrania ante la reconstitución militar de Rusia

Archivo - El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - -/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, ha pedido este martes a los aliados europeos de la OTAN que se preparen para "un conflicto prolongado" en Ucrania y para mantener su apoyo militar a Kiev durante los próximos "meses y años", ante la reconstitución de las fuerzas rusas y de su capacidad industrial de defensa.

"No podemos predecir cuándo terminará esta trágica guerra. Como todos ustedes bien saben, Rusia está reconstituyendo sus fuerzas y su capacidad industrial de defensa. Debemos prepararnos para un conflicto prolongado y para que las necesidades de Ucrania persistan en los meses y años venideros", ha advertido durante una sesión abierta del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que se ha reunido telemáticamente.

El 'número dos' del Pentágono ha pedido a los aliados "ser realistas" pese a los "esfuerzos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por alcanzar una "paz duradera", al tiempo que les ha avisado de que deben estar preparados también para "otras contingencias plausibles".

Este hecho, ha sostenido, hace "aún más importante" que Europa mantenga su apoyo a Ucrania, al mismo tiempo que acelera su propio rearme y reindustrialización, si bien ha reconocido que los países europeos ya están avanzando en esa dirección, aunque ha pedido no caer "en la complacencia".

También ha reclamado a Europa que mantenga y, cuando sea necesario, "aumente" su apoyo a las necesidades inmediatas de las fuerzas ucranianas a través de la iniciativa PURL, conocida como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, y que es una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania.

Según ha defendido Colby, el flujo continuado de municiones y otras capacidades militares críticas resulta "esencial" para que las tropas ucranianas puedan mantener la línea del frente y frenar nuevos avances de Rusia, después de asegurar que en los últimos meses Kiev ha logrado sostener una "firme defensa".

Igualmente, ha señalado que Estados Unidos está preparado para seguir respaldando este esfuerzo, pero ha vuelto a situar sobre Europa la responsabilidad principal tanto de sostener militarmente a Ucrania como de reforzar la defensa convencional del continente.

Colby ha defendido que esta transición hacia una defensa europea con un mayor peso de los propios aliados "ya no es un mero concepto", sino que "se está consolidando y está produciendo resultados tangibles", y ha asegurado que una Europa que asuma una mayor responsabilidad sobre su seguridad es "plenamente compatible" con mantener una defensa ucraniana "sólida y viable".

De hecho, ha sostenido que "la capacidad de Ucrania para negar a Rusia las ganancias que busca" no solo es "crucial para la autodefensa de Ucrania", sino que también es "un ejemplo importante para Europa de cómo una defensa convencional creíble en el plano militar puede impedir avances territoriales".

RUTTE PIDE MÁS APOYO BILATERAL A KIEV

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido de que Rusia está adaptando sus capacidades militares en el campo de batalla, con un mayor uso de misiles norcoreanos y la aparición de nuevos tipos de drones, por lo que ha reclamado a los aliados que intensifiquen su apoyo a Kiev.

"Los aliados, como sabemos, se comprometieron a aportar 70.000 millones de euros (a Ucrania) en Ankara, y para alcanzar esa cifra hará falta más apoyo bilateral. Las naciones deben hacer un esfuerzo mayor. Creo que no tenemos otra opción", ha aseverado el jefe de la Alianza.

En este sentido, ha puesto en valor la iniciativa PURL, detallando que "sigue funcionando" y "sigue haciendo llegar a Ucrania equipamiento crítico, incluida la defensa antiaérea", en un "flujo ininterrumpido" que es "absolutamente esencial" para ayudar al gobierno ucraniano a defender sus ciudades y mantener la línea del frente.