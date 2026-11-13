Adelante Andalucía reta a Abascal a responder "sin filtros" en una universidad pública y reivindica el "voto útil"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata al Congreso por Córdoba, Carmen Sánchez, y la diputada por la provincia, Mariví Serrano, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO). - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido su formación como "el voto útil para echar a las derechas". "Aquí solo hay dos opciones, o Vox o Adelante Andalucía. Todo aquel que quiera quitarle un escaño al fascismo, al racismo y al machismo, tiene que votar Adelante Andalucía", ha sostenido.

La formación andalucista ha reunido a más de 300 personas en un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) en el marco del acto político 'Pregunta sin filtros', en el que el propio García, junto a la candidata al Congreso por Córdoba, Carmen Sánchez, y la diputada por la provincia, Mariví Serrano, han respondido a las cuestiones planteadas por los asistentes. "A ver si el líder de Vox, Santiago Abascal, y sus candidatos fascistas en la provincia de Córdoba son capaces de venir a la UCO, a la universidad pública, ponerse aquí y, sin ningún filtro, responder las preguntas", ha retado el dirigente.

García ha interpretado la afluencia de público como una muestra de que los andaluces reclaman una "izquierda nueva, fresca y andalucista". "Hay algo que estamos viendo, que se está notando en el ambiente y que vamos a ver las próximas semanas. Le vamos a parar los pies a la derecha y a la extrema derecha, es posible conseguirlo. Y los diputados fundamentales, los determinantes, los que van a condicionar el voto van a ser las diputadas y diputados de Adelante Andalucía, como Carmen por Córdoba", ha manifestado.

De este modo, ha subrayado que su partido representa "el voto útil en la provincia de Córdoba", asegurando que "la inmensa mayoría del pueblo cordobés quiere andalucismo". Asimismo, la formación ha destacado el peso estratégico de Córdoba de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre: "En Córdoba yo creo que hay hambre de Adelante Andalucía, hay hambre de andalucismo, hay hambre de una izquierda nueva, de una izquierda fresca. Córdoba, lo podemos decir muy claramente, para nosotros es una ciudad y una provincia fundamental en estas elecciones", ha concluido García.