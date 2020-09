Adelante Andalucía urge la contratación de personal en colegios tras la llegada de 383 millones de los fondos Covid

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este jueves al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que proceda "de manera urgente" a la contratación de personal docente y no docente para los centros escolares andaluces toda vez que el Gobierno central ha liberado una partida de 383 millones para el sistema educativo andaluz dentro los denominados fondos Covid-19.

Según García, la cantidad percibida es "insuficiente", si bien su llegada debe suponer "un punto de inflexión en la contratación de mayor número de profesionales para la educación andaluza".

En un comunicado, el diputado de Adelante ha sostenido que, ante la llegada de esta cuantía, "Imbroda ya no tiene excusas para bajar las ratios en las aulas y contratar profesionales que garanticen que la vuelta al colegio de cara al próximo curso se pueda realizar con garantías educativas y cumpliendo las necesarias medidas de prevención sanitaria ante la pandemia de coronavirus".

García ha criticado los "incumplimientos" de la Consejería de Educación en esta materia, mencionando "el anuncio de la contratación de 8.000 docentes, que posteriormente pasarían a reducirse a 6.000, pero que finalmente no se han llegado a contratar".

Además, el portavoz de Adelante ha criticado que, a pesar de enfrentar un curso en condiciones extraordinarias, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha reducido en 1.000 plazas el número de vacantes para interinos, en lo que considera una maniobra para "iniciar el curso a coste cero".

"Es una barbaridad que a 3 de septiembre, y en plena pandemia, este Gobierno no haya realizado las contrataciones necesarias para tener un curso lo más seguro posible", ha denunciado García, que ha instado al consejero Imbroda a "dimitir si no puede o no quiere organizar un curso seguro para alumnado y trabajadores de la comunidad educativa andaluza".