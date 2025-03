Adelante carga contra el pacto PSOE-Junts: "Un Gobierno progresista no puede dejar la inmigración en manos de xenófobos"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, ha cargado duramente este miércoles por el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias sobre migración a Cataluña y ha asegurado que "un Gobierno de izquierda o progresista no debería dejar nunca en manos de los xenófobos la gestión de la inmigración".

García se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento al ser preguntado por su opinión acerca del acuerdo para la delegación a Cataluña de la gestión de parte de las competencias de inmigración que hicieron público este martes PSOE y Junts para el inicio de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

"Voy a ser muy sincero. Creo que un Gobierno de izquierda o progresista no debería dejar nunca en manos de los xenófobos la gestión de la inmigración. Y a mí me da igual si los xenófobos enarbolan la bandera de Cataluña o la bandera de España, porque la xenofobia, xenofobia es, se use una bandera u otra", ha añadido el portavoz parlamentario de Adelante.

Acto seguido, García ha añadido que "no deberíamos dejar nunca la gestión de las migraciones a los xenófobos y a los racistas, se llamen Vox, Alianza Catalana o sectores de Junts". "A mí me preocupa que lo haga este Gobierno y me preocupa cuando el PP ha pactado con Vox en todas las comunidades autónomas que lo ha necesitado asumiendo los discursos de Vox en materia de migración", ha concluido.