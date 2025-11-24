Adelante cree que manifestación del domingo de la Plataforma 4D se explica por "riesgo en servicios por recortes" del PP

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha ofrecido este lunes su apoyo a la manifestación que ha convocado el próximo domingo en Sevilla la Plataforma 4D por considerar que se trata de un ejercicio que "reivindica la soberanía de Andalucía", además de una reclamación para "defender los servicios públicos, la mayor joya de la autonomía de Andalucía, que se consiguió el 4 de diciembre", sobre los que ha afirmado que "a día de hoy esto está en riesgo por culpa de los recortes del Partido Popular".

El responsable de Organización de Adelante, Néstor Salvador, se ha expresado así en rueda de prensa para defender que esa movilización del domingo, que transcurrirá entre la Plaza del Altozano y el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, es un ejercicio para expresar "la soberanía de Andalucía, que los andaluces y las andaluzas podamos decidir nuestro futuro político, que tengamos voz propia en el Estado" al advertir que "a día de hoy no la tenemos".

Entre las aspiraciones de los convocantes ha situado también Salvador "que podamos decidir nuestras políticas, que podamos tener una financiación justa, que podamos construir un futuro para Andalucía en nuestra tierra", antes de señalar la paradoja de que "no se puede hablar del 4 de diciembre, no se puede hablar de andalucismo y luego ir recortando en sanidad y en educación, que son las dos joyas de nuestra autonomía".

"Salimos también en memoria del 4D, pero no por el recuerdo", ha proclamado el dirigente de Adelante, quien ha sostenido que "el 4 de diciembre es una fecha para combatir, decimos que es una fecha para luchar, para conseguir más derechos para Andalucía".

Ha sostenido el responsable de Organización de Adelante que el 4 de diciembre de 1977 se trata de una fecha "para recordar que se salió en la calle y a (Manuel José García) Caparrós lo asesinaron por pedir derechos para Andalucía y que hay muchos derechos que a día de hoy no tenemos".

Salvador, quien ha abogado por que "los andaluces no nos tengamos que ir de nuestra tierra", ha pedido a los andaluces "que se sumen a esta plataforma del 4 de diciembre en la que sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales están llamando y vamos a manifestarnos con nuestra verde y blanca para que los andaluces y las andaluzas consigamos derechos".

AMAMA, "CABEZA DE TURCO"

El dirigente de Adelante también se ha pronunciado por la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama y la guerra pública que se ha abierto entre el Gobierno andaluz y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) por cuanto de la información que maneja esta última y su entrega o no al Gobierno andaluz, que está forzando a que se haga a través de un requerimiento, que ha reprochado al Partido Popular que "lo que ha decidido es enfrentarse con ellas".

Ha considerado Salvador que "es al revés", es decir, que "el gobierno de Andalucía es quien tiene que explicarle a Andalucía y a las andaluzas qué está pasando con el caso de los cribados" tras poner de manifiesto que "a día de hoy los datos que ha dado son falsos", antes de considerar que "no intente usar a Amama como cabeza de turco y que dé explicaciones" y de apuntar en este sentido que es "un buen momento el Debate de la Comunidad para dar explicaciones".

El responsable de Organización ha instado al Gobierno andaluz a que demuestra su "compromiso con la sanidad pública" con su apoyo, que ha calificado como "oportunidad de oro", a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Las Mareas Blancas que este miércoles debate el Pleno del Parlamento de Andalucía al sostener que un voto favorable "sería una demostración de que quiere resolver las cosas".

"Y también le pedimos que deje de atacar a Amama y que dé explicaciones y se abra una investigación independiente en las que puedan participar las asociaciones que han denunciado", que ha incluido ahí a las Mareas Blancas o Facua.