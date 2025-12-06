La Junta celebra este jueves una nueva jornada formativa para alertar sobre los riesgos del chemsex

Jornada formativa para alertar sobre los riesgos del chemsex - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad celebrará el próximo jueves 11 de diciembre una nueva jornada formativa sobre 'chemsex', la segunda que impulsa la Junta de Andalucía para abordar esta práctica que combina consumo de drogas y sexo de alto riesgo, especialmente vinculada al colectivo Lgtbi.

Según ha informado la Junta en una nota, la formación podrá seguirse de manera presencial en la sede de la Consejería, en la Avenida de Hytasa, o en modalidad online, con inscripción disponible a través del formulario habilitado por la Junta.

El programa incluye ponencias del experto en salud César Sotomayor, que analizará datos estadísticos en Andalucía, y de la especialista farmacéutica Sandra Pérez, que expondrá riesgos y medidas de autocuidado. También participarán las entidades Adhara, Apoyo Positivo y Stop, referentes en estigma, redes de apoyo, acceso a la salud y vulnerabilidad social.

El coordinador de Diversidad de la Junta, Francisco Obes, ha destacado que "la formación es el primer paso para la prevención", y ha subrayado la importancia de visibilizar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del chemsex. La Consejería trabaja para que estas jornadas se realicen de forma periódica y puedan homologarse como formación reglada.