Adelante cree que Moreno "está jugando con los tiempos" con Vox pero asegura que "habrá acuerdo"

Archivo - El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante la campaña electoral del 17 de mayo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que PP-A y Vox "llegarán a un acuerdo" para formar gobierno en la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

"Creo que Juanma Moreno está jugando con los tiempos y está dejando pasar el tiempo, que Vox se ponga nervioso para que sea más fácil negociar con ellos, básicamente, porque esto es una negociación y es una cuestión de fuerza", ha señalado García este miércoles en una entrevista en el programa de televisión 'Al rojo vivo' de La Sexta.

En esta línea, el portavoz de Adelante ha destacado que PP y Vox "comparten posturas" en materias como la gestión de los servicios públicos o la vivienda. "En las políticas que cambian la vida de la gente, están esencialmente de acuerdo", ha subrayado.

García ha descartado que se pueda dar una repetición electoral. "Creo que encontrarán alguna fórmula medio estética en la que quede contento Vox de alguna forma, pero que la prioridad de Vox en realidad es la prioridad de forrar a las empresas sanitarias. Y en eso están de acuerdo", ha afirmado.

"Se acabara comiendo lo de la prioridad nacional, le viene bien culpar a los migrantes de lo que él está haciendo con la sanidad, le viene fantástico que se hable de la prioridad nacional y que no se hable de la crisis de los cribados del cáncer de mama", ha insistido.

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha defendido que Moreno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "gobiernan parecido".

"LA IZQUIERDA DEBE ESCUCHAR LOS DOLORES DE LA GENTE"

García ha puesto el foco en la necesidad de los partidos de izquierdas de "escuchar los dolores de la gente" para "poder disputarle a Vox los votos de la clase trabajadora".

"La izquierda tiene que ser creíble porque decimos muchas cosas y hacemos pocas. Nosotros decimos que el sentimiento, el dolor, la situación de precariedad de la gente es real y lo que tenemos que hacer es enseñarles otra puerta, una salida de más derechos, de más comunidad, de más igualdad", ha remarcado.

En esta línea, ha destacado el problema del acceso a la vivienda y ha criticado que el gobierno de coalición "no le meta mano a los fondos de inversión o no regule los apartamentos turísticos". "Esa es la izquierda que está defraudando", ha afirmado.

Asimismo, García ha vuelto a confirmar que su partido se presentará a las elecciones generales en las ocho provincias y aún siguen sin candidato.

Sobre los presuntos casos de corrupción relacionados con el PSOE, García ha señalado que aunque defiende que "existe lawfare", ha asegurado que "no todos los casos de corrupción parecen que son eso". "En la izquierda tenemos que enfrentarnos a la corrupción, venga de donde venga", ha subrayado.