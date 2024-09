Adelante cree que "pinta mal" la reunión Moreno-Sánchez porque la Junta "ha renunciado al andalucismo y bilateralidad"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mostrado este miércoles un tono crítico hacia la entrevista que el viernes mantendrán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar que "pinta mal, bastante mal" por cuanto ha atribuido a Moreno que "ha renunciado al andalucismo" y "a sentarnos de manera bilateral" con el Estado.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía la diputada Maribel Mora ha sostenido que "Moreno renuncia a todo eso, al autogobierno, y nos iguala por debajo", en alusión a que el Gobierno andaluz "olvida la singularidad política" de la Comunidad, que ha concretado en su condición de "cuarta nacionalidad histórica del Estado".

"No está defendiendo los intereses de los andaluces", ha proclamado la parlamentaria de Adelante, mientras ha descrito a Moreno dedicado a "confrontar con Sánchez" y "ayudar a Feijóo a llegar a La Moncloa".

Ha reprochado al presidente andaluz que "renuncia al fondo transitorio de nivelación por intereses de Ayuso", en función del pronunciamiento que hizo este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno la consejera y portavoz, Carolina España, acerca de abordar esa reclamación en un encuentro multilateral con el conjunto de comunidades infrafinanciadas y no de forma bilateral entre Junta-Estado.

"El fondo de nivelación no lo va a negociar, no queremos lo que nos corresponde", ha indicado aquí, para considerar que se trata de "una vergüenza absoluta" esa renuncia a "negociar por su comunidad autónoma, por el pueblo andaluz, no según los dictámenes de Ayuso".

Mora ha planteado entre las reclamaciones de la Junta "la deuda que nos debe el Estado", que ha descrito a partir de que "hace 200 años se nos asignó un papel concreto de extracción de recursos en beneficio de otros" y que ese débito, conocido coloquialmente como la deuda histórica, plasmado como la Disposición Adicional Primera del Estatuto de Autonomía de 1981, "no se saldó, se cerró en falso".

A esa demanda ha sumado otros aspectos como que "no llegamos a la media en nivelación" de los servicios públicos, además de insistir en "la singularidad histórica" de Andalucía.

"Qué mas nos da lo que hagan los catalanes", ha afirmado Maribel Mora, cuestionada sobre si el planteamiento de Adelante Andalucía se encamina a reclamar un Cupo andaluz, quien ha retratado el escenario que se ha abierto tras el pacto PSC-ERC para el diseño de un modelo con el cual Cataluña recaude el 100% de los impuestos y haga a posteriori una contribución solidaria para concluir que "el estanque tranquilo de la financiación se ha removido por el interés de Cataluña".

Mora ha señalado como "increíble" que se subraye como "extraordinario" el cara a cara del viernes entre Moreno y Sánchez por cuanto ha argumentado que "la bilateralidad debería ser la normalidad en cualquier relación entre ambas instituciones", antes de plantear que "el Estado nos debe muchísimo" y que "la infrafinanciación es evidente", por lo que se ha preguntado "qué queremos para Andalucía", antes de reclamar "el desarrollo de nuestro autogobierno, defender los intereses de Andalucía para los andaluces".

Ha sostenido que "el sistema de financiación no cumple con lo que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía", en alusión a que "el porcentaje inversor (de los Presupuestos Generales del Estado) no se cumple", que las inversiones del Estado sean el 18% del total nacional conforme al peso de la población de Andalucía en España.

Mora ha demandado sobre la financiación "no una mera reforma" porque "no queremos migajas", para plantear entonces que Andalucía se dote de "instrumentos propios" y de "cambios del sistema".

"Qué pasa con el desarrollo estatutario", se ha preguntado la diputada de Adelante, quien ha blandido en este punto el hecho de que el Gobierno andaluz aceptó una propuesta de su partido para reclamar la transferencia de los trenes de cercanías.

LA JUNTA, RESPONSABLE POR INACCIÓN DE LAS 7 MUERTES POR VIRUS DEL NILO

Sobre la comparecencia este tarde en el Pleno del Parlamento de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, acerca de la gestión del virus del Nilo, Mora ha sostenido que "la inacción de la Junta de Andalucía la convierte en directa responsable de que haya habido siete fallecidos".

Con el referente de su comparecencia en comisión de la semana pasada, la parlamentaria de Adelante ha afirmado que "la consejera mintió a la comisión" cuando argumentó que "no se podía saber que este año habría más mosquitos" para replicar aquí que "tenía una notificación realizada cinco semanas antes sobre el contagio a humanos y no se tomó ninguna medida", y que ya lo hizo cuando "estaba ya propagado", por lo que ha hablado de "una dejación de funciones", que le ha llevado a "echar la culpa a las diputaciones".

Sobre la nueva consejera ha remarcado su "comienzo malísimo, incapaz en la comisión de contestar una pregunta".