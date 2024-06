Adelante cree que "vamos a tener una sociedad peor" si partidos como 'Se acabó la fiesta' "van a tener fuerza"

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado este miércoles que "no nos preocupa la irrupción de partidos neofascistas porque nos dificulte" su presencia en la Cámara autonómica en unas autonómicas previstas para 2026, para señalar que "es negativo para el pueblo andaluz" por el hecho de que "vamos a tener una sociedad peor si esos partidos van a tener fuerza".

García ha respondido así a la pregunta de la lectura de los resultados en Andalucía de las elecciones al Parlamento Europeo del domingo, en los que no participó su partido, y la posibilidad de que en las futuros comicios autonómicos pueda producirse la irrupción de fuerzas como la Agrupación de Electores 'Se acabó la fiesta', conocida por la denominación de su líder, Luis 'Alvise' Pérez, que cosechó 181.000 votos el pasado domingo en Andalucía.

"No se puede hacer una lectura comparada con las andaluzas porque no se ha presentado Adelante Andalucía", ha proclamado el portavoz de este partido, antes de insistir en desechar la lectura personalista o particular para apuntar que "me preocupa que haya ganado la derecha en general".

A partir de esa conclusión José Ignacio García ha proclamado que su partido "está dedicado en cuerpo y alma en construir la oposición más contundente y útil al Gobierno andaluz".