Adelante critica el "blanqueamiento" a Blas Infante: "No lo mataron por ser muy humano, lo mataron por andalucista"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la parlamentaria, Begoña Iza, en el acto homenaje del nacimiento de Blas Infante en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado el "blanqueamiento" de la figura de Blas Infante por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de homenaje a su nacimiento en el parlamento autonómico.

"El discurso de Moreno Bonilla ha sido que a Blas Infante lo mataron porque era muy humano, no, lo mataron por andalucista. Lo mataron por ser de izquierdas, hablar de los jornaleros, por ser republicano, vamos a dejarnos de tonterías", ha afirmado en una atención a los medios tras el acto de este lunes.

En esta línea, García ha lamentado el pacto entre PP-A y Vox poniendo el foco en la "derogación" de la ley de memoria democrática. "No entiendo cómo se puede pactar con la extrema derecha, que son los padres políticos de los asesinos de Blas Infante, y venir aquí a celebrar la figura de Blas Infante", ha subrayado.

"Creo que el señor Moreno Bonilla tiene que responder claramente cómo se puede pactar derogar la ley de memoria histórica y hoy venir al homenaje de un fusilado cuyo cuerpo está en una cuneta de Andalucía, que lo expliquen", ha concluido.