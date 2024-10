Adelante culpa a Gobierno y Junta "del olvido ferroviario" de Jaén: "No pasa ni en Madrid ni en Cataluña"

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado este jueves "el olvido ferroviario de la provincia de Jaén" y "el sistemático abandono de la provincia" para argumentar que esta situación ferroviaria "no es responsabilidad solo del ministro Óscar Puente", a quien ha calificado como "un ministro nefasto que se está olvidando de Andalucía y de la provincia de Jaén", para incluir entonces "al gobierno de la Junta de Andalucía".

Ha planteado la comparativa con otros territorios para denunciar que "en otras latitudes, en otras ciudades, en otros territorios del Estado español esto no pasa, ni en Madrid ni en Cataluña esto pasa. Pasa en Jaén", antes de considerar que si en el ámbito ferroviario "Andalucía es olvidada, Jaén es la olvidada entre las olvidadas", por lo que ha instado a que "esto tiene que cambiar de alguna forma".

En declaraciones a los medios de comunicación en Jaén para mantener una reunión con el comité de empresa de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), García ha esgrimido la situación personal que ha vivido en esta jornada por cuanto ha contado que "hemos venido en tren desde Sevilla y hemos llegado 40 minutos tarde", antes de advertir de que "esto no es una cosa puntual, es el día a día de la provincia de Jaén".

"El tren no es para hacer negocios y eso es lo que no entiende ni el gobierno de Madrid ni el gobierno de Sevilla. Esto es lo que no entiende ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. El tren no es para hacer negocios, el tren es un servicio público y social", ha argumentado en ese sentido, antes de reconocer que debe ser sostenible económicamente, pero que "su objetivo no es sacar dinero".

Se ha preguntado "qué pasa con la gente que tiene que ir a un trabajo donde no le van a esperar, la gente que tiene que ir a estudiar, la gente que tiene que moverse por mil razones de necesidad y que los trenes sistemáticamente llegan tarde" y ha recordado que "los trenes en la provincia de Jaén no se renuevan desde el año 2008 y tampoco las infraestructuras".

Tras poner de manifiesto que esa falta de inversiones "provocan retrasos, averías", una deficiencia en la prestación para lamentar que en ese caso "provocan que el tren deje de considerarse como un servicio público y social".

García ha reclamado una movilidad "que pueda articular territorio", además de otros atributos como "ser económico, social, y medioambientalmente sostenible".

ENMIENDA A PRESUPUESTOS DE LA JUNTA: LANZADERA ENTRE ANDÚJAR Y VILCHES "De esta reunión nosotros nos llevamos tareas", ha continuado apuntando, para explicar entonces que hay "cosas que puede hacer la Junta de Andalucía para mejorar inmediatamente la situación ferroviaria de la provincia de Jaén", por lo que ha advertido de que la provincia de Jaén está dividida en dos, en la zona norte y la zona sur, situación que ha instado a corregir "con una lanzadera entre Andújar y Vilches".

"Eso lo vamos a presentar como enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía, que empiezan a tramitarse la semana que viene", ha indicado en este sentido, convencido de que "el coste de eso es ínfimo comparado con lo que se gasta la Junta de Andalucía en otras cosas", para exhibir seguidamente un cálculo de 700.000 euros al año que propiciaría conectar la provincia de la zona norte a la zona sur.

"Nuestra prioridad para el próximo presupuesto va a ser justamente esta, los trenes y que la provincia al menos dé un pasito más en dejar de ser la olvidadas entre las olvidadas", ha dicho en este sentido.

Ha contrapuesto ese coste a la inversión de la Junta de Andalucía en empresas, de la que ha puesto como ejemplo que "ayer descubrimos que la Junta de Andalucía se ha gastado dos millones y medio de euros en darle dinero a One Toro Televisión, una televisión online de retransmisiones taurinas que tiene una deuda de 12 millones de euros, que no genera ni un empleo".