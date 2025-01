Adelante denuncia los "incumplimientos" de Moreno en Dependencia y sanidad: "Es incapaz de resolver los problemas"

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha denunciado este lunes los "incumplimientos" del Gobierno de Juanma Moreno en relación con la Dependencia y la sanidad pública, demostrando que es "incapaz" de resolver los problemas.

En rueda de prensa, ha manifestado que Juanma Moreno llegó a la Junta con una "crisis en la sanidad andaluza y, posiblemente, se vaya por la propia incapacidad de resolverla".

Ha indicado que hay una "crisis brutal en la atención primaria", que está "colapsada", mientras las listas de espera "van aumentando".

Adelante Andalucía ha iniciado una campaña, bajo el lema 'Juanma no lo hizo' para denunciar que el Gobierno del PP-A, que llegó al poder por "la crisis sanitaria que ya había en Andalucía" provocada por el PSOE-A de Susana Díaz y María José Montero, no está cumpliendo "con los que prometió".

"Prometieron que la dependencia iba a mejorar, y a día de hoy Andalucía, con Canarias, son las dos comunidades donde los dependientes más problemas tienen", según Salvador, quien ha agregado que en Andalucía, "mueren cuatro personas al día esperando la ayuda a la dependencia".

"Cuatro personas al día que se mueren solas, sin ayuda, por culpa de la gestión de la Junta de Andalucía", ha indicado.

De otro lado, ha criticado "la irresponsabilidad" del PSOE y PP con el decreto 'ómnibus' y les ha pedido que "dejen de jugar con los derechos sociales de los andaluces".

"Se ha demostrado que la única preocupación del PP y de Vox es intentar que caiga el Gobierno, y si para este objetivo tienen que llevarse por delante los derechos de los pensionistas andaluces, tienen que llevarse por delante a la gente que cobra el ingreso mínimo vital, o tienen que llevarse por delante a la gente que cobra el bono de transporte, parece que no les importa", ha indicado. "No les importa que la mayoría social andaluza sufra a cambio de hacerle oposición al Gobierno de España", ha agregado, apuntando que al PSOE "no le importa esta mayoría social a cambio de hacer enfrentamiento con el PP".

Por ello, el dirigente de Adelante Andalucía ha pedido a PSOE y PP "que dejen de jugar con los derechos sociales de los andaluces".