Adelante denuncia "mala calidad y poca cantidad" en el menú del comedor escolar: "Comida que no comería Moreno Bonilla"

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado este viernes que los menús de los comedores escolares de la educación pública andaluza "son malos, de mala calidad, muy poca cantidad", una situación que ha atribuido a que "con el anterior Gobierno se privatizó el servicio de comedores, en su inmensísima mayoría, y ahora estamos pagando las consecuencias".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras mantener una reunión con la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública, García ha sostenido que "este gobierno del Partido Popular está loco de contento con este sistema", por el hecho de percibir a la familia como "cliente y no usuaria de un servicio público", y pese a lo cual ha concluido que se trata de "una comida que no se comería la señora consejera de Educación o el señor Moreno Bonilla".

El portavoz de Adelante ha lamentado una concepción de los comedores escolares como escenario "no para que coman bien nuestros niños y niñas, para que se eduquen en ámbitos alimenticios", sino como un ámbito más donde "ganen dinero unas empresas".

García ha considerado que ese beneficio no repercute sobre los empresarios locales, "no es el bar tal o el restaurante tal de un pueblo", ha precisado, para advertir de que "esto es un chiringuito que se están repartiendo cuatro empresas, alguna de ellas incluso multinacionales, que se están forrando a costa de los comedores escolares".

Tras remarcar que la poca cantidad de comidad propicia que "salen los niños y niñas con hambre", ha dirigido su crítica también hacia "las condiciones laborales precarias" de los trabajadores, aun cuando "se está pagando un dineral de dinero público que se están llevando unas grandes empresas".

José Ignacio García ha defendido que "éste va a ser un tema fundamental en los próximos meses" para su organización política y su pretensión es "recoger este descontento y plantear una alternativa", con la premisa de que "hace falta un cambio radical en el modelo de comedores escolares", que se caracterizaría por que "esté al servicio de los niños, de las familias, y no nos convierta en clientes de empresas multinacionales que se están forrando".

"Queremos que sea un comedor público, con condiciones laborales dignas y buenas para los trabajadores de los comedores y donde se coma bien, suficiente cantidad", se ha reafirmado el portavoz de Adelante sobre los requisitos de ese servicio.

"Lo que estamos pidiendo no es ninguna barbaridad, no es ninguna cosa muy radical, no es una propuesta bolchevique", ha proseguido precisando, convencido de que su modelo "sería más barato que el modelo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular y que viene heredado del Partido Socialista, que es la privatización de los comedores".