Maíllo y Valero (IU) llaman a movilizarse para afear a la Junta su "falta de atención a la diversidad" educativa

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, y su homólogo en IU Andalucía, Toni Valero, han realizado este viernes un llamamiento a secundar una movilización convocada para este próximo lunes, 28 de octubre, en Málaga por la "falta de atención a la diversidad" en el ámbito educativo que achacan al Gobierno andaluz del PP-A.

Antonio Maíllo y Toni Valero han animado a secundar dicha movilización este lunes en una atención a medios en Málaga junto a la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas; Sandra Bautista, de plataforma neurodiverso, y Lucy Colley, madre de niños con discapacidad, tras una reunión con asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas), sindicatos y asociaciones de familias de alumnado con necesidades educativas especiales.

En dicha reunión han abordado la situación de los niños con necesidades especiales y del personal que les atiende en los centros educativos, así como han refrendado su apoyo a una concentración convocada este próximo lunes, 28 de octubre, ante la Delegación de Educación de la Junta en Málaga por una "educación digna y de calidad en equidad", según se recoge en un cartel que anuncia dicha movilización.

El líder nacional de IU ha sostenido que "la falta de atención a la diversidad" está siendo "la gran pagana de la reducción de recursos en la escuela pública", y ha criticado el "modelo" que defiende el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de "decir hay que dejar el dinero en los bolsillos a la gente", porque "toda la gente no tiene el mismo dinero, y lo único que está haciendo es reduciendo ingresos, en torno a una media anual de 1.200 millones de euros, que se podían recaudar con la fiscalidad andaluza" y que "no se utiliza, entre otras cosas, para el reforzamiento de la educación pública", ha advertido Maíllo.

En este escenario, desde IU han reivindicado que la Junta "atienda lo que establece la ley, que es una adecuada atención a la diversidad en los centros, y no la chapuza que está haciendo el Gobierno andaluz estableciendo itinerancia entre el profesorado, entre varios centros, con lo cual está reduciendo la atención plena al alumnado".

Así lo ha denunciado Antonio Maíllo, que ha advertido de que no se está realizando una "adecuación" correcta a la hora de diagnosticar asuntos "muy diversos" como "espina bífida, TDAH --trastorno de déficit de atención con hiperactividad-- o TEA --trastorno del espectro autista--", que "exigen recursos proporcionados y no se tienen en cuenta, sino que simplemente se cuentan con números y no se atiende a la mayor o menor gravedad de los diagnósticos que se plantean".

UNA "CUESTIÓN DE MODELO POLÍTICO"

El coordinador federal de IU ha agregado que es una "cuestión de modelo político", y el del PP y Juanma Moreno consiste, según ha criticado, en "reducir, deteriorar los servicios públicos para que la gente se busque la vida".

"Frente a eso, tenemos que hacer una interpelación a la sociedad" acerca de que "defender una sociedad democrática es defender una sociedad con derechos para todos y todas", ha continuado Maíllo, que ha confirmado entonces que desde IU van a "apoyar la movilización del próximo 28 de octubre", y ha defendido que esa convocatoria "no interpela solamente a las familias afectadas" por esa situación del sistema educativo andaluz, sino que "interpela a toda la sociedad", porque, "según el modelo educativo que tengamos, así vamos a tener el futuro de la sociedad y, si dejamos a gente en la cuneta, esa gente va a estar en la cuneta toda la vida", ha concluido advirtiendo.

Por su parte, el coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha defendido que el "bienestar de la infancia" es "lo más preciado que podemos tener y por lo cual vale la pena lucha", y tras subrayar la apuesta de IU "por una educación inclusiva", que "requiere una atención adecuada de la diversidad", ha lamentado que "estamos viendo cómo se vulnera el derecho a la educación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, al alumnado más vulnerable".

"Se vulnera su derecho a la educación porque no se dota de medios necesarios a la atención a la diversidad", ha denunciado Toni Valero, que ha advertido del "menoscabo" que eso supone para el "desarrollo educativo" de niños que necesitan esas medidas de apoyo, "e incluso" para "el derecho que tienen a ser felices ellos y sus familias", ha agregado.

LA JUNTA "DEJA EN LA CUNETA AL ALUMNADO MÁS VULNERABLE"

En esa línea, el líder de IU Andalucía ha denunciado que "el Gobierno andaluz está dejando en la cuneta al alumnado más vulnerable" porque "ha apostado por un modelo que deja a los más vulnerables atrás".

Según ha agregado, en vez de apostar por un modelo público de "educación inclusiva" que ponga "recursos para que nadie se quede atrás", el Ejecutivo de Juanma Moreno ha apostado por "el modelo de la privatización, del 'sálvese quien pueda', y de dejar a los más vulnerables en la cuneta si no se lo pueden pagar".

"Ante este escándalo", Toni Valero ha remarcado que desde IU van a "pelear en las instituciones", a "llevar iniciativas al Parlamento andaluz, al Congreso de los Diputados, a cada ayuntamiento de Andalucía", así como realizan "un llamamiento a salir a las calles", desde la premisa de que "esto no es un problema sólo de las familias", sino que es "un problema de Andalucía".

Tras incidir en aseverar que "se está vulnerando el derecho a la educación de lo más preciado" que hay, "que es la infancia andaluza", el máximo representante de IU en Andalucía ha subrayado que "el lunes saldremos a la calle, y cuantos días hagan falta hasta que el Gobierno andaluz dé su brazo a torcer y apueste por un sistema público inclusivo que no deje a nadie atrás en Andalucía", ha zanjado.