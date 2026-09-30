Adelante lamenta la "tomadura de pelo" de los decretos de vivienda: "Estamos cansados de una izquierda blandita"

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari García, durante la rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari García, ha calificado de "tomadura de pelo" los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros y con los que, a su juicio, el Gobierno central "se pone al servicio de los grandes propietarios". Asimismo, ha lamentado la política en la materia por parte de la Junta de Andalucía y ha pedido "medidas valientes" a ambas administraciones, a la par que ha defendido que "siempre estarán del lado de los sindicatos".

En una rueda de prensa este miércoles en el Parlamento, García se ha mostrado crítica con la postura del PSOE y, especialmente, de los partidos del grupo Sumar. "Lo que estamos diciendo posiblemente es lo que dijera Izquierda Unida si no dependiera de sillones y no estuviera en el Gobierno", ha señalado.

"Estamos un poco cansados de esa izquierda triste, gris, blandita, que no es capaz de decir ya basta y que no es capaz de ponerse al lado del movimiento por la vivienda", ha aseverado.

"Pone fecha de caducidad a la prohibición de fondos buitres solo hasta el 2028 o la protección de los desahucios solo hasta el 2030. Pero es que, además, esta prohibición, lo que se ve es que no se prohíbe completamente, solo si es gratis la compra o si se compra por menos del 70% de su tasación. Es decir, si cumple estos requisitos, pues los fondos buitres seguirán apropiándose de la vivienda. Por lo tanto, no podemos celebrar una medida absolutamente insuficiente", ha explicado.

Asimismo, ha señalado a la Junta de Andalucía por "no hacer absolutamente nada" en materia de vivienda. "En Andalucía hay siete desahucios diarios y esto también es culpable el Partido Popular. 640.000 viviendas vacías en manos de fondos buitres, que podrían paliar la situación que vivimos en Andalucía con respecto a la vivienda", ha subrayado.

En esta línea, ha adelantado que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntará en la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por las políticas de vivienda del ejecutivo andaluz.