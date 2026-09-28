La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para la exministra francesa Rachida Dati

Archivo - Rachida Dati, exministra francesa - Sebastien Toubon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía francesa ha solicitado este lunes una pena de cuatro años de cárcel y una inhabilitación de cinco años para la exministra Rachida Dati en el marco del caso en su contra por corrupción y tráfico de influencias tras haber sido acusada de recibir hasta 900.000 euros de la empresa Renault-Nissan entre 2010 y 2012 mientras era eurodiputada a cambio de ejercer presiones dentro del Parlamento Europeo.

La petición de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) incluye cuatro años de prisión, dos de ellos en arresto domiciliario y vigilancia a través de pulsera electrónica, y el pago de una multa de 450.000 euros, recoge el diario 'Le Parisien'.

Asimismo, ha solicitado una pena de cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público, con efecto inmediato, de modo que, de aceptar el tribunal esta solicitud, Dati perdería inmediatamente su cargo de alcaldesa del séptimo distrito de París así y la posibilidad de regresar a la magistratura.

La Fiscalía alega que Dati --acusada formalmente en julio de 2021- recibió en total 900.000 euros entre 2010 y 2012 de Renault-Nissan en concepto de asesoría jurídica cuando era eurodiputada (2009-2019) a través de la filial del grupo en Países Bajos, RNBV.

Dati, que fue ministra de Cultura durante el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron y anteriormente titular de Justicia bajo el liderazgo de Nicolas Sarkozy, habría recibido 300.000 euros anuales en concepto de honorarios a cambio de llevar a cabo actividades de lobby ante el Parlamento en nombre de Renault-Nissan, abusando así de "su influencia real o percibida" como eurodiputada.

Mientras, la Fiscalía pide para el exdirector ejecutivo de Nissan Carlos Ghosn una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 375.000 euros, manteniendo asimismo la orden de arresto internacional que pesa en su contra desde 2023.

El empresario libanés está siendo juzgado en rebeldía por hallarse en Líbano desde que en 2019 se fugara de Japón, donde había sido detenido por malversación.