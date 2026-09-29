Montero espera que Moreno reciba a Vivas "para comunicarle cuántos menores" migrantes de Ceuta va a albergar Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado este martes que espera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), reciba este próximo jueves a su homólogo de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "para comunicarle cuántos menores" migrantes no acompañados de los que han llegado a dicha localidad española del norte de África "se van a poder albergar en Andalucía".

"Todo lo que no sea eso es una pose, es una foto, es algo que ya tiene que saber el señor Moreno Bonilla que no funciona, que ese momento ya pasó", ha agregado la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el encuentro que el presidente de la Junta ha anunciado este martes que va a mantener el próximo jueves con Vivas en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Montero ha criticado el "intento permanente" de Moreno de "aparentar que hace a través de posar en fotos", y ha sostenido que los andaluces ya han visto "claramente que no es más que una 'mascarada'".

Tras ello, la líder del PSOE-A ha apuntado que "si uno quiere solidarizarse con Vivas, tiene que contribuir a aliviar la situación de presión que se vive en Ceuta" tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

La dirigente socialista ha defendido que, "con las personas mayores que no tienen la tutela de la comunidad autónoma, el Ministerio está haciendo todo lo posible agilizando trámites, y también va a aprobar una norma, según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, para agilizar todos esos trámites que permitan la devolución" de las mismas a su país de origen, ha puesto de relieve.

"Pero los menores tienen una especial protección, y la ley obliga a un reparto equitativo, equilibrado, entre las comunidades autónomas", ha apostillado Montero antes de indicar que de Moreno no espera "tanta foto", y sí "más poner a disposición la solidaridad andaluza" para que el presidente ceutí, Juan Vivas, "pueda trasladar a los menores que en este momento se encuentran hacinados o directamente deambulando por las calles de Ceuta", ha zanjado.