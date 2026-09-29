Decretos de vivienda: qué medidas aprueba el Gobierno sobre desahucios y alquileres y claves de su paso por el Congreso

Decenas de personas continúan en la acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol, a 29 de septiembre de 2026 - GABRIEL LUENGAS / EUROPA PRESS

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones; la prohibición de la compra de viviendas por 'fondos buitre' hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.

¿POR QUÉ SE APRUEBAN ESTAS MEDIDAS?

El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su piso en el barrio del Retiro de Madrid ha despertado movilizaciones, entre ellas una protesta que reunió a cerca de 25.000 personas en la Puerta del Sol de Madrid el pasado sábado, según datos de la Delegación del Gobierno. Las movilizaciones han culminado en una acampada de cientos de personas durante el fin de semana.

Maricarmen contaba con un contrato de arrendamiento de renta antigua que su padre firmó en 1956. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en Maricarmen, que mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones del alquiler. Este fue su cuarto intento de desahucio desde que el edificio pasó en 2018 a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa que, según denunció el Sindicato de Inquilinas, trató de incrementar su alquiler un 275%, un importe que Maricarmen no podía asumir con su pensión.

En este contexto, el Sindicato de Inquilinas y otras plataformas en defensa de la vivienda han presentado a los grupos parlamentarios un documento de peticiones que han denominado el 'real decreto Maricarmen'.

Los representantes de Sumar en el Ejecutivo han atribuido a la movilización ciudadana la aprobación en Consejo de Ministros de los dos reales decretos de vivienda.

¿QUÉ SE RECLAMA EN LAS MANIFESTACIONES?

El texto que propone el sindicato exige la implantación de contratos de vivienda indefinidos mediante la renovación automática, la congelación del precio de los alquileres, el fin del "fraude" en los contratos de temporada y por habitaciones, y una moratoria efectiva que impida los desahucios sin alternativa habitacional.

Tras la aprobación de las nuevas medidas de vivienda por parte del Gobierno, el sindicato ha avanzado que la acampada en la Puerta del Sol continúa y la lucha "sigue en las calles", al tiempo que han calificado de "vergüenza" que se separen las medidas en dos decretos.

¿QUÉ MEDIDAS SE APRUEBAN EN LOS DOS REALES DECRETOS DE VIVIENDA?

A la espera de que estas normas se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha avanzado las medidas que se incluyen y las ha calificado de "ambiciosas".

DECRETO 1: DESAHUCIOS, FONDOS BUITRE Y ALQUILER TEMPORAL

Protección frente a desahucios: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de los procedimientos de desahucio cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de los procedimientos de desahucio cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. Prórroga de contratos en vigor: Los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse durante dos años en las condiciones previstas por la norma.

Los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse durante dos años en las condiciones previstas por la norma. Fondos de inversión: Se establece una prohibición hasta 2028 para determinadas operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión para paralizar compras especulativas.

Se establece una prohibición hasta 2028 para determinadas operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión para paralizar compras especulativas. Alquiler de temporada y habitaciones: Se regula esta modalidad para exigir una causa que justifique su carácter temporal y evitar que se utilice para eludir las condiciones de los contratos de vivienda habitual.

Se regula esta modalidad para exigir una causa que justifique su carácter temporal y evitar que se utilice para eludir las condiciones de los contratos de vivienda habitual. IVA a pisos turísticos: El Ministerio de Vivienda ha anunciando un impuesto a los pisos turísticos del 10%, ahora exentos del pago de este tributo. Este porcentaje es inferior al 21% que anunció el Gobierno para estas viviendas hace unos meses.

El Ministerio de Vivienda ha anunciando un impuesto a los pisos turísticos del 10%, ahora exentos del pago de este tributo. Este porcentaje es inferior al 21% que anunció el Gobierno para estas viviendas hace unos meses. Bonificaciones fiscales : incentivos fiscales para propietarios e inquilinos vinculados al alquiler de vivienda, con diferentes condiciones y límites, entre estos, las bonificaciones se destinan a los que ingresen menos de 33.000 euros.

: incentivos fiscales para propietarios e inquilinos vinculados al alquiler de vivienda, con diferentes condiciones y límites, entre estos, las bonificaciones se destinan a los que ingresen menos de 33.000 euros. Medidas fiscales para Socimis que orienten su inversión a la vivienda asequible.

Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado 'Tu Casa' para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante el que adelantará el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.

DECRETO 2: RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE CONTRATOS DE ALQUILER

El segundo real decreto ley aprobado este martes está dirigido específicamente a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El texto incorpora la renovación automática de los contratos, con salvaguardas ante determinadas circunstancias.

¿CUÁNTAS VIVIENDAS FALTAN EN ESPAÑA?

El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se ha generado un déficit acumulado cercano a las 750.000 viviendas como consecuencia de que la creación de hogares ha superado la construcción residencial según su informe anual de 2025 publicado en junio de este año.

En materia de vivienda pública, el decreto del Gobierno refuerza el modelo de Casa 47 y activa mecanismos para aumentar el parque público de vivienda. Además, contempla una rebaja del IVA al tipo superreducido del 4% para las viviendas de promoción pública y la vivienda protegida.

Rodríguez ha señalado además que Casa 47 ya contempla contratos públicos con una duración de hasta 75 años y ha defendido extender una mayor estabilidad también al mercado privado del alquiler.

¿CUÁNDO VOTA EL CONGRESO?

Los decretos entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente mañana, aunque deberán ser convalidados posteriormente por el Congreso de los Diputados.

El Congreso prevé la celebración este viernes de un pleno urgente en el que se convaliden o deroguen los dos decretos ley sobre vivienda.

¿QUÉ APOYOS NECESITA EL GOBIERNO EN EL CONGRESO?

El principal escollo para el Gobierno será reunir los apoyos suficientes en la Cámara para convalidar los dos reales decretos leyes.

El PP y Vox han mostrado su rechazo al paquete, mientras que Junts mantiene una posición condicionada a la incorporación de algunas de sus propuestas en materia de vivienda, como las bonificaciones fiscales a los caseros.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la eficacia del decreto de vivienda y ha defendido un aumento de la oferta como vía para abordar el problema de acceso a la vivienda.

Por su parte, Junts ha acusado a Sumar de "vetar la protección del pequeño propietario" durante la negociación del real decreto ley sobre vivienda, aunque ha mantenido abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Junts ha reclamado, entre otras cuestiones, una mayor protección para los pequeños propietarios frente a la suspensión de los desahucios.

Además de los catalanes, el Gobierno también necesita asegurar el apoyo de Podemos, que había exigido la eliminación de la reforma de la Ley del Suelo. La reforma finalmente queda fuera del nuevo paquete.

¿POR QUÉ EL CONGRESO RECHAZÓ LAS ANTERIORES MEDIDAS ANTIDESAHUCIOS?

El Gobierno ya había impulsado en 2020 la moratoria antidesahucios en el marco de la pandemia y bajo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Con esta medida se suspendían los procedimientos de desahucio y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

La medida siempre fue temporal y se fue prorrogando en sucesivos reales decretos leyes a lo largo de los años en el marco del conocido como 'escudo social'.

Sin embargo, a principios de este año el Congreso rechazó su prórroga, después de que PP, Vox y Junts votaran en contra. Estas formaciones habían argumentado que la moratoria podía favorecer situaciones de ocupación y morosidad y desincentivar la oferta de viviendas en alquiler.